Ще загуби ли WRC Швеция и Парагвай?

Подготовката за сезон 2027 в Световния рали шампионат (WRC) е съпътствана от сериозни сътресения около два от кръговете в календара. Организаторите на емблематичното рали "Швеция" и едно от новите попълнения - рали "Парагвай", се сблъскват с тежки финансови препятствия, които създават напрежение преди въвеждането на новия технически регламент в сериите.

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Three wins in a row! 🤯🏆 Sami Pajari made WRC history in 2026, claiming his first three victories at consecutive rallies! 🇫🇮 Does this moment get your vote in Rally1 Rewind? 🗳️ Vote now on https://t.co/0kXs78eVyc! #WRC #Rally1Rewind https://t.co/I6MzVFFuA5 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 9, 2026

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Рали "Швеция" е сред най-утвърдените надпревари в календара, но зад кулисите обстановката остава силно напрегната. Дружеството организатор "Рали Швеция АБ", базирано в град Умео, е натрупало дефицит от близо 1,45 милиона евро. Ситуацията се изостря допълнително от начина, по който са разходвани публичните средства. Местната община отпуска ежегодно около 1,3 милиона евро за събитието, но според разследване на изданието „Вермландс Фолкблад“ част от парите за изданието през 2027 година вече са били използвани за покриване на стари дългове.

Изпълнителният директор на надпреварата Ана Нордквист признава затрудненията, свързани с високите разходи по преместването на състезанието от Вермланд в Умео, но отхвърля твърденията за предстоящ фалит или пълно изчерпване на бюджета. Въпреки това напрежението достигна до Шведската федерация по автомобилен спорт (SBF), която е собственик на организационното дружество. Шест от общо дванадесетте регионални структури свалиха доверието си от ръководството и настояват за извънредно общо събрание, на което да бъде избрана нова управа и да се реформира моделът на управление на състезанието.

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Пер-Ерик Норбек от регионалния съюз в Мителнорланд изрази позиция, че федерацията не трябва да организира ралита пряко и да покрива постоянни загуби, а правата следва да бъдат прехвърлени на независим промоутър. През септември вече се проведоха преговори за продажба на инвеститорска група от Умео, но те се провалиха заради липса на финансова яснота. Въпреки административната криза подготовката за старта от 18 до 21 февруари 2027 година продължава, докато се търси нов устойчив модел на финансиране.

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Паралелно с проблемите в Европа, южноамериканският кръг в Парагвай също изпадна в деликатно положение след фалита на генералния си спонсор банка „Уено“. Финансовата институция, която бе ключов търговски партньор на проекта до 2027 година включително, бе поставена под държавен контрол от Централната банка на страната през ноември. Спирането на достъпа на милиони клиенти до сметките им предизвика мащабна политическа криза, довела до отстраняването на президента на страната Сантяго Пеня.

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Членът на организационния комитет и председател на Парагвайския олимпийски комитет Камило Перес призна за сериозните притеснения относно обезпечаването на надпреварата. Въпреки това организаторите остават оптимисти, че ще привлекат нов водещ спонсор навреме. Парагвай дебютира в световния шампионат през 2025 година, като целта бе дългосрочно партньорство, а състезанието за 2027 година остава планирано за периода 21–24 октомври.

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Към момента нито едно от двете състезания не е извадено от графика за 2027 година. Докато в Швеция се търси решение за структурата на собствеността, в Парагвай предстои бързо запълване на отворения бюджетен дефицит след загубата на основния спонсор.

Подобни сътресения идват в изключително неподходящ момент за промоутъра на световния рали шампионат. Очакванията са сезон 2027 да отбележи мащабен рестарт на първенството с нови технически правила, привличане на нови автомобилни производители и разширяване на състезателния календар до 15 старта.

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Снимки: Gettyimages