Какви промени ще направи Хюндай за старта на сезон 2027 в WRC?

Техническият директор на заводския отбор на Хюндай в Световния рали шампионат Франсоа Ксавие Демезон разкри какви промени планират корейците за старта на новата ера в WRC.

От началото на сезон 2027 в WRC влизат в сила нови технически правила и ще се използват нови автомобили - коли версия WRC27, които ще са новите Rally1. По новите правила само Тойота ще участва с две нови коли, М-Спорт ще използва Фиеста от Rally2 с допълнителния аеро кит, а от Хюндай нямаше яснота по въпроса. По-късно през годината трябва да се появят два напълно нови WRC27 автомобила - от Белгия и Испания.

Rallying in ANY conditions 😳 #WRC https://t.co/55ljawGNJl — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 8, 2026

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В интервю за списание Racecar Engineering Демезон конкретно обясни какви ще са промените по i20 Rally2 на Хюндай, с който корейският гигант планира да остане в WRC, макар и това все още да не е потвърдено.

Инженерите работят по промяна на задното крило над петата врата на колата, променят се и хода на амортисьорите, ще има промени и по скоростната кутия, полуоските и алтернатора. Демезон определи това като „малки промени“ и потвърди, че все още няма решение дали i20 Rally2 ще получи Evo кита, който променя работата на аеродинамиката и струва 7500 евро, но с него върви и ангажиментът на производителя да участва във всички стартове през сезона.

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От Хюндай все още не са обявили и дали ще задържат звездите си Тиери Нювил и Адриен Фурмо за следващия сезон, когато те могат да се състезават с Rally2 автомобили.

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Снимки: Gettyimages