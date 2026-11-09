Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Какви промени ще направи Хюндай за старта на сезон 2027 в WRC?

  • 9 ное 2026 | 14:32
  • 239
  • 0

Техническият директор на заводския отбор на Хюндай в Световния рали шампионат Франсоа Ксавие Демезон разкри какви промени планират корейците за старта на новата ера в WRC.

От началото на сезон 2027 в WRC влизат в сила нови технически правила и ще се използват нови автомобили - коли версия WRC27, които ще са новите Rally1. По новите правила само Тойота ще участва с две нови коли, М-Спорт ще използва Фиеста от Rally2 с допълнителния аеро кит, а от Хюндай нямаше яснота по въпроса. По-късно през годината трябва да се появят два напълно нови WRC27 автомобила - от Белгия и Испания.

Кризата около рали „Швеция“ се задълбочава, вот на недоверие във федерацията
Кризата около рали „Швеция“ се задълбочава, вот на недоверие във федерацията

В интервю за списание Racecar Engineering Демезон конкретно обясни какви ще са промените по i20 Rally2 на Хюндай, с който корейският гигант планира да остане в WRC, макар и това все още да не е потвърдено.

Инженерите работят по промяна на задното крило над петата врата на колата, променят се и хода на амортисьорите, ще има промени и по скоростната кутия, полуоските и алтернатора. Демезон определи това като „малки промени“ и потвърди, че все още няма решение дали i20 Rally2 ще получи Evo кита, който променя работата на аеродинамиката и струва 7500 евро, но с него върви и ангажиментът на производителя да участва във всички стартове през сезона.

Ще оцелее ли рали „Парагвай“ след фалит на спонсора и оставка на президента?
Ще оцелее ли рали „Парагвай“ след фалит на спонсора и оставка на президента?

От Хюндай все още не са обявили и дали ще задържат звездите си Тиери Нювил и Адриен Фурмо за следващия сезон, когато те могат да се състезават с Rally2 автомобили.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще има ли наказания за Ямаха заради отсъствието от Гран При на Катар?

Ще има ли наказания за Ямаха заради отсъствието от Гран При на Катар?

  • 9 ное 2026 | 15:04
  • 184
  • 0
Априлия: Маркес затвори Бедзеки, ударът не можеше да бъде избегнат

Априлия: Маркес затвори Бедзеки, ударът не можеше да бъде избегнат

  • 9 ное 2026 | 14:43
  • 232
  • 0
Роберт Кубица напуска тима, с който спечели в Льо Ман

Роберт Кубица напуска тима, с който спечели в Льо Ман

  • 9 ное 2026 | 14:18
  • 394
  • 0
От екипа на Лоусън отрекоха слуховете за Уилямс

От екипа на Лоусън отрекоха слуховете за Уилямс

  • 9 ное 2026 | 14:05
  • 612
  • 0
Педро Акоста разкри колко сериозни са били проблемите с предната му гума в Катар

Педро Акоста разкри колко сериозни са били проблемите с предната му гума в Катар

  • 9 ное 2026 | 13:21
  • 289
  • 0
Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

  • 9 ное 2026 | 12:50
  • 1319
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 1903
  • 10
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 6463
  • 16
Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 12488
  • 65
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 10842
  • 58
Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 672
  • 0
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 13698
  • 9