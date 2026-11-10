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Оливър Беарман: Губим битката с Ауди след кошмар в бокса

  • 10 ное 2026 | 12:05
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Пилотът Оливър Беарман призна, че е изключително разочарован, след като 20-секунден престой в бокса съсипа представянето му в Гран При на Сао Пауло. Младият състезател добави, че отборът на Хаас буквално подарява седмото място в класирането при конструкторите във Формула 1.

21-годишният британец завърши хаотичното и белязано от дъжд състезание на пистата „Интерлагос“ едва на 17-а позиция. Преди катастрофалния първи питстоп в 16-ата обиколка, когато тимът сменяше гумите за мокра настилка със сликове, Беарман се движеше уверено в зоната на точките сред първите десет.

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Към проблемите му в края на надпреварата се добави и петсекундно наказание за Хаас заради опасно освобождаване на болида на пътя на Шарл Леклер при финалната смяна на гуми.

След финала Беарман отхвърли тезата, че условията са били единствената пречка за постигане на добър резултат:

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„Това не беше причината да завърша 17-и. Дори когато се върнах назад до десетото място, все пак успях да изпреваря няколко коли след това. Бях точно зад Нико Хюлкенберг по това време, който също получи наказание. Проблемът беше, че направих 20-секунден питстоп, което определено не помага в състезание. При първото спиране загубих страшно много време и останах блокиран зад Карлос Сайнц и още няколко пилоти, включително и Ланс Строл. След това денят стана ужасно труден.“

Запитан дали е имало реална възможност за спечелване на точки, имайки предвид, че Хаас води само с три пункта пред Ауди в спора за седмото място при конструкторите, Беарман посочи своето темпо спрямо водещите болиди:

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„Движех се пред Шарл Леклер и Люис Хамилтън. Естествено, те бяха много по-бързи, когато пистата изсъхна, но фактът, че бях пред тях в даден момент, прави разочарованието още по-голямо. Трябва да анализираме какво се случи, защото напрежението в битката за седмата позиция е огромно, а в момента имам чувството, че просто я подаряваме на съперниците.“

Беарман подчерта още, че самите стратегически решения на питуола не са били грешни:

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„Комуникацията помежду ни беше отлична. Знаехме точно кога да влезем в бокса, кога да останем на пистата и кога да сменим гумите. Спряхме в правилната обиколка и в двата случая, но самите механици се забавиха много, особено при първия стоп. Разликите са минимални и когато останеш неподвижен в бокса за 20 секунди, просто всичко приключва.“

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Снимки: Gettyimages

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