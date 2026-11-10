Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино изглежда все по-близо до мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Още вчера медиите и букмейкърите на Острова посочиха аржентинеца като основен фаворит за ветровитата позиция, ако се стигне до уволнението на Майкъл Карик. След вчерашните разговори с участието на директорите Омар Берада и Джейсън Уилкокс ръководството е стигнало до извода, че промяната е наложителна. Днес двамата ще летят до Монако, където ще се срещнат с един от съсобствениците - сър Джим Ратклиф. Според информациите двамата директори ще защитят тезата, че Карик трябва да бъде уволнен.

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Всичко това за пореден път ще донесе доста големи разходи на клуба от "Олд Трафорд". Според "Атлетик" Юнайтед трябва да плати 10 милиона долара (около 7.4 милиона паунда) на федерацията на САЩ, за да бъде освободен Почетино от договора си. Аржентинецът подписа нов такъв след Световното първенство и в момента е обвързан до 2030 година. Според английските медии самият специалист е готов да поеме Манчестър Юнайтед. Той неколкократно споделяше в свои интервюта в последните години, че има желание да се завърне в Премиър лийг.

Пореден обрат! Карик ще си ходи преди дербито

Бившият треньор на Тотнъм, ПСЖ и Челси е в Националния тренировъчен център на САЩ по футбол във Файетвил, Джорджия, подготвяйки отбора за четвъртфиналните мачове от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити в събота в Маями и следващия вторник в Синсинати. Очаква се той да говори с медиите в петък, както е обичайно за деня преди мача. Много е вероятно дотогава обаче той вече да не е на този пост.

Възможно е уволнението на Карик да бъде обявено още днес, след като сър Джим Ратклиф даде своето разрешение. Почетино пък ще дебютира в дербито с Ливърпул, тъй като това е първият мач на Манчестър Юнайтед след паузата за националните отбори. Ако все пак нещата с аржентинеца не се получат, ръководството на "червените дяволи" ще се обърне към някой измежду Еди Хау и Юлиан Нагелсман.

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