Фаворит ли е Ойт Танак за титлата в Световния рали шампионат през 2027 година?

Благодарение на ключовата си роля в тестовете и разработката на новия автомобил Rally1 на Тойота, Ойт Танак натрупа значително по-голям километраж зад волана в сравнение с останалите си съотборници за сезон 2027 в Световния рали шампионат. Превръща ли го обаче това автоматично в основен фаворит за шампионската корона през следващата година?

Естонецът ще бъде един от поне тримата пилоти, които ще се състезават с GR Yaris Rally1 за Газу Рейсинг Тойота през 2027 година, редом до Такамото Кацута и Кале Рованпера, който ще запише частична кампания. Очаква се Себастиан Ожие и млади пилоти да покрият стартовете, които Рованпера ще пропусне.

😎🤝 — Ott Tänak (@OttTanak) November 3, 2026

Какви промени ще направи Хюндай за старта на сезон 2027 в WRC?

Японският производител избра стратегия с два отделни тима през новия сезон, като световният шампион Елфин Еванс, Оливър Солберг и Сами Паяри ще пилотират модела GR Celica Rally1 (напълно идентичен технически с Yaris) за състава на Тойота Рейсинг.

Кризата около рали „Швеция“ се задълбочава, вот на недоверие във федерацията

Всеки от състезателите на Тойота има победи в шампионата, а трима от тях са печелили световната титла. Голямото предимство на Танак от стотиците километри в тестове обаче се противопоставя на състезателната форма на титулярните пилоти, които прекараха целия изминал сезон по отсечките. Единственото реално участие на естонеца бе на рали "Овърмаунтийн" в Тенеси, САЩ. Въпреки това мнозина виждат в детайлното познаване на автомобила решаващ фактор, който му дава предимство преди началото на надпреварата.

Дали шефът на Форд Европа не подсказа за Mustang Rally1?

„Да, но аз нямах реални състезания тази година, така че със сигурност ще са нужни усилия, за да си върна ритъма - коментира Танак пред Dirtfish. - Освен това беше свършена страшно много работа. Една година може да изглежда дълъг период, но разработването на чисто нов автомобил от нулата никога не е лека задача. Сигурен съм, че още на старта в Монте Карло ще се сблъскаме с условия, в които колата никога не е била тествана. Така че тепърва ще откриваме много неща през сезона.“

Танак обаче призна, че паузата, която си взе от шампионата през 2026 година, му е подействала освежаващо: „Определено гледам напред и съм пределно мотивиран. Затова сме тук. Енергията и желанието за битка са налице. Директната надпревара по етапите беше нещото, което ми липсваше най-много, и именно това очаквам с най-голямо нетърпение.“

Как Тойота разпредели пилотите си в два отбора в WRC

„Когато Тойота се свързаха с него, всичко си дойде на мястото, защото никой в отбора нямаше желание да поеме тежката развойна дейност. Сега това може да изиграе лоша шега на съотборниците му, тъй като той прекара изключително много време зад волана. Тук възниква интересният спор: кое е по-важно – непрекъснатият състезателен опит от изминалия сезон или детайлното познаване на конкретния нов автомобил върху всякакви настилки с изключение на сняг? Тянак познава колата до най-малкия детайл, докато другите ще трябва да наваксват.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google