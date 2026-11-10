Карлос Сайнц: Уилямс изостава при всякакви условия

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц призна, че тимът е достигнал предела на възможностите на болида си за 2026 година след поредния тежък състезателен уикенд в Бразилия.

„Намираме се в изключително сложна ситуация - заяви испанският състезател. - Няма какво повече да извлечем от тази кола. Много сме бавни както на сухо, така и на мокро, със сликове, в преходни условия или при проливен дъжд.“

Two champions with ground to make up 📈 Take a look at the start reactions from both Hamilton and Verstappen in Brazil as they fire off the line and towards the points! #F1 #BrazilGP @awscloud https://t.co/GH83Qa1bck — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

Пилотите във Формула 1 определиха мокрите гуми за опасни

Сайнц поясни, че дефицитът на скорост поставя отбора в порочен кръг – при затваряне с обиколка гумите губят оптималната си работна температура, а докато пилотите се опитват да я възстановят, биват застигнати отново от съперниците.

В Ред Бул имали план да наложат отборни заповеди на Макс Верстапен в Бразилия

Въпреки че конфигурацията на пистата в Лас Вегас би могла да пасне по-добре на болида, Сайнц далеч не обещава обрат. „Може би ще се открие възможност да направим нещо, макар че с оглед на това представяне бих предпочел това да е последният старт за годината“, сподели пилотът на фона на въпросителните около финалните два кръга.

Сайнц: Във Ферари имат проблеми с радикалните фенове на Леклер

Ръководителят на тима Джеймс Ваулс разкри, че от Уилямс умишлено са пренасочили ресурсите си за разработка отрано към болида за 2027 година. Концепцията за шасито, въведена в Баку, се използва без допълнителните финансови разходи, които обикновено съпътстват развитието по време на шампионата.

Ваулс допълни, че инженерният екип е постигнал аеродинамични подобрения в аеродинамичния тунел, но е било решено те да не бъдат произвеждани и внедрявани в състезанията. „Това решение е невероятно болезнено. Желанието на всеки е да изстиска всяка милисекунда на пистата“, коментира шефът на тима.

Джон Елкан се намеси, за да потуши напрежението между Хамилтън и Леклер

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages