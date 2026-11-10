Лоран Мекис отличи представянето на Исак Хаджар в Сао Пауло

Исак Хаджар завърши на трета позиция в Гран При на Сао Пауло за 2026, а ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис определи представянето на французина като най-силното му откакто е част от екипа.

Хаджар зае мястото на Юки Цунода като съотборник на Макс Верстапен в началото на сезон 2026 във Формула 1, след като преди това записа убедителен дебютен сезон за Рейсинг Булс през 2025 година. До този момент младият състезател изглежда като дългоочаквания отговор на проблемите на Ред Бул с позицията на втория пилот. Французинът демонстрира най-близкото чисто темпо до това на Верстапен в сравнение с предишните му съотборници и постоянно печели точки, заемайки в момента осмо място в класирането при пилотите със 122 точки.

From P21 to the podium... 🤯📈 Enjoy the very best of another INSANE Interlagos drive by the incomparable Max Verstappen 🦁 #F1 #BrazilGP https://t.co/W3cfrseT6N — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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Кампанията на 22-годишния талант не мина без изпитания – той отпадна в Мелбърн заради повреда в двигателя и в Маями след инцидент, а след лятната пауза бе принуден да пропусне надпреварите на „Зандвоорт“, „Монца“ и в Мадрид заради контузия на китката. Въпреки това, с изключение на състезанието на „Сузука“, Хаджар спечели точки във всеки старт, в който стигна до финала. На сметката си той вече има три подиума, а от Ред Бул го възнаградиха с удължаване на договора и за сезон 2027.

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В своето юбилейно 40-о състезание във Формула 1 на пистата „Интерлагос“ Хаджар отново показа изключително каране. Това се видя най-ясно, когато от бокса го помолиха да пропусне Верстапен, за да може нидерландецът да атакува Норис в битката за първото място. Въпреки размяната световният шампион така и не успя да се откъсне пред своя френски съотборник. Верстапен сподели след финала, че е имал вероятни повреди по болида, които са го забавили след силен първи стинт и пробив от 21-ва позиция до подиума, но това по никакъв начин не помрачава отличното представяне на Хаджар.

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Лоран Мекис коментира така карането на своя пилот на бразилската писта:

„Ако трябва да бъда честен в момента, смятам, че това беше най-силното състезание, което той е правил с нас от гледна точка на чистото темпо. Той непрекъснато вдига летвата и точно това искаме да виждаме от него и занапред.“

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Снимки: Gettyimages