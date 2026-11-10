Проект RallyOne: Нови тестове с Льоб и документи за хомологация

Белгийският тим, ръководен от Лионел Хансен, направи нова решителна крачка към дебюта си в Световния рали шампионат. Техническата документация за хомологацията на новия автомобил от клас Rally1 вече е официално подадена към Международната автомобилна федерация (ФИА). Така екипът на Project RallyOne остава в график за участие с две коли още на откриването на сезона през януари, когато е рали "Монте Карло".

Изборът на пилоти обаче все още остава отворен. От тима съобщават, че в момента текат разговори с потенциални партньори, за да бъде финализирано и обезпечено участието в предстоящото рали „Монте Карло“.

Sebastien Loeb testing the brand new Project RallyOne car 😮‍💨 🎥 unknown Cars looks really planted on tarmac… #WRC https://t.co/YWQKs7HK8G — SplitTime Rally (@SplitTimeRally) October 12, 2026

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Паралелно с административните стъпки продължава и техническото усъвършенстване на новия автомобил. През изминалата седмица Project RallyOne проведе двудневни тестове на асфалтово трасе в района на Сен Дие де Вож във Франция. В изпитанията се включиха деветкратният световен първенец Себастиен Льоб и бившият заводски пилот на Ситроен Стефан Лефевр.

Основният акцент по време на сесиите бяха последните механични промени по автомобила, като най-мащабни са нововъведенията по задвижващата система. Инженерите са внедрили нова концепция за двигателя на основата на агрегат от концерна Фолксваген, комбиниран със специално проектирани от екипа елементи. Сериозно модифицирана е и трансмисията.

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Льоб вече направи първи тестове с прототипа WRC27 през октомври. Освен него и Лефевр, в досегашната развойна дейност по проекта се включиха и опитни пилоти като Теему Сунинен, Бруно Тири и Фреди Лоикс.

Снимка: rallye-magazin.de

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