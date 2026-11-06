Ще оцелее ли рали „Парагвай“ след фалит на спонсора и оставка на президента?

Кръгът от Световния рали шампионат (WRC) в Парагвай е изправен пред сериозно изпитание след финансовия колапс на генералния спонсор на събитието – банка „Уено“. Банковите сътресения прераснаха и в мащабна политическа криза, след като държавният глава на страната Сантяго Пеня обяви в четвъртък, че се оттегля от поста си. Оставката му обаче все още не е влязла в сила, тъй като предстои да бъде гласувана от Конгреса на Парагвай.

По-рано тази седмица Централната банка на Парагвай замрази дейността на „Уено Банк“ и стартира процедура по нейното преструктуриране. Според информация на информационна агенция „Ройтерс“, Пеня е бил подложен на силен обществен и институционален натиск след краха на финансовата институция.

BREAKING: 🇵🇾 Paraguay’s president Santiago Peña announced his resignation following the collapse of Ueno Bank Vice President Pedro Alliana is set to take over. The central bank abruptly seized and closed Ueno Bank over a severe solvency crisis. The lender held accounts for roughly 3 million customers, nearly half of Paraguay’s population, and $850 million in public deposits, freezing the savings and pension funds of millions. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

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Срещу държавния глава бяха отправени обвинения в конфликт на интереси и злоупотреби, свързани със събитията около банката. В миналото Пеня е притежавал дял в корпоративната група, стояща зад „Уено“, но се е освободил от активите си през изминалата година.

Фалитът на кредитната институция поставя в затруднено положение организацията на рали „Парагвай“, чийто основен благодетел бе именно „Уено“. Сега организаторите са принудени да търсят спешно нов ключов партньор за състезанието.

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Членът на организационния комитет Камило Перес коментира създалата се ситуация пред радио „ABC Кардинал“:

„Честно казано, притеснен съм за съдбата на ралито. „Уено“ бе наш генерален спонсор всяка година и сега ще трябва да търсим ново финансиране за следващия сезон. При това все още имаме действащ договор с тях“, сподели Перес, като въпреки всичко изрази увереност, че ще бъде намерен нов основен спонсор.

Rally del Paraguay's title sponsor, ueno Bank, has collapsed, leading to almost 3 million Paraguayans losing access to their deposits. The country's president, Santiago Peña, has resigned. Amid such a serious political situation, the rally seems insignificant. However, it is worth mentioning that the country's former president was instrumental in bringing the WRC to Paraguay, while ueno was the event's title sponsor. — Powerslide (@PowerslideMedia) November 5, 2026

Парагвай организира първия си старт от Световния рали шампионат през 2025 година. Настоящият договор предвижда провеждането и на следващо състезание, планирано за октомври 2027 година.

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Президентът Сантяго Пеня имаше водеща роля по време на преговорите с промоутъра на шампионата за спечелване на домакинството. Той лично оповести включването на страната в календара на шампионата през лятото на 2024 година и активно съдействаше за развитието на проекта и привличането на рекламодатели.

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Снимки: Gettyimages