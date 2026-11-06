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Ще оцелее ли рали „Парагвай“ след фалит на спонсора и оставка на президента?

  • 6 ное 2026 | 20:19
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Кръгът от Световния рали шампионат (WRC) в Парагвай е изправен пред сериозно изпитание след финансовия колапс на генералния спонсор на събитието – банка „Уено“. Банковите сътресения прераснаха и в мащабна политическа криза, след като държавният глава на страната Сантяго Пеня обяви в четвъртък, че се оттегля от поста си. Оставката му обаче все още не е влязла в сила, тъй като предстои да бъде гласувана от Конгреса на Парагвай.

По-рано тази седмица Централната банка на Парагвай замрази дейността на „Уено Банк“ и стартира процедура по нейното преструктуриране. Според информация на информационна агенция „Ройтерс“, Пеня е бил подложен на силен обществен и институционален натиск след краха на финансовата институция.

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Срещу държавния глава бяха отправени обвинения в конфликт на интереси и злоупотреби, свързани със събитията около банката. В миналото Пеня е притежавал дял в корпоративната група, стояща зад „Уено“, но се е освободил от активите си през изминалата година.

Фалитът на кредитната институция поставя в затруднено положение организацията на рали „Парагвай“, чийто основен благодетел бе именно „Уено“. Сега организаторите са принудени да търсят спешно нов ключов партньор за състезанието.

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Членът на организационния комитет Камило Перес коментира създалата се ситуация пред радио „ABC Кардинал“:

„Честно казано, притеснен съм за съдбата на ралито. „Уено“ бе наш генерален спонсор всяка година и сега ще трябва да търсим ново финансиране за следващия сезон. При това все още имаме действащ договор с тях“, сподели Перес, като въпреки всичко изрази увереност, че ще бъде намерен нов основен спонсор.

Парагвай организира първия си старт от Световния рали шампионат през 2025 година. Настоящият договор предвижда провеждането и на следващо състезание, планирано за октомври 2027 година.

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Президентът Сантяго Пеня имаше водеща роля по време на преговорите с промоутъра на шампионата за спечелване на домакинството. Той лично оповести включването на страната в календара на шампионата през лятото на 2024 година и активно съдействаше за развитието на проекта и привличането на рекламодатели.

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Снимки: Gettyimages

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