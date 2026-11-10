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Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
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Защитникът на Левски Оливер Камдем остана извън групата за дербито с ЦСКА, загубено с 0:3, по треньорско решение. Причината е неубедителното представяне на десния бек след завръщането му от контузия.

За разлика от халфовете Акрам Бурас и Сержиньо, които пропуснаха срещата заради травми, камерунският национал не е имал здравословен проблем, който да попречи на участието му.

Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА
Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА

През октомври Камдем започна като титуляр при гостуванията на Черно море (2:0) и Арда (1:1) в първенството, както и срещу Спартак (Плевен) (2:0) за Купата на България. В тези двубои обаче бранителят не успя да покаже очакваното ниво, като единствено срещу втородивизионния тим остана на терена през всичките 90 минути.

24-годишният защитник започна сезона като първи избор на Хулио Веласкес за десния фланг на отбраната. Той бе титуляр и в двата мача с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. В реванша на „Герена“ обаче получи контузия в коляното, която наложи операция.

Възстановяването му премина по-бързо от първоначалните очаквания, но Камдем не получи картотека за основната фаза на Лига Европа. В негово отсъствие Алдаир се утвърди на позицията и се превърна в един от най-силно представящите се футболисти на „сините“ през есента. Португалецът вече подписа нов договор, докато контрактът на Камдем изтича в края на сезона.

Защитник пред завръщане за Левски
Защитник пред завръщане за Левски

Камерунецът бе привлечен от Локомотив (Пловдив) в началото на 2025 година. До момента той има 46 мача и един гол за Левски във всички турнири.

По време на паузата в първенството Камдем ще бъде с националния отбор на Камерун, на който предстоят квалификации за Купата на африканските нации срещу Намибия на 12 и 16 ноември.

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