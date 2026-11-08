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Кризата около рали „Швеция“ се задълбочава, вот на недоверие във федерацията

  • 8 ное 2026 | 16:45
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Половината от дванадесетте регионални структури на Шведската федерация по автомобилен спорт (SBF) свалиха доверието си от ръководния борд на централата. С обща декларация те настояват за незабавното свикване на извънредно общо събрание.

Искането е издигнато и подкрепено от асоциациите на Горен Норланд, Централен Норланд, Долен Норланд, Южна Швеция, Гьотеборг и Западна Швеция.

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В основата на сериозния конфликт стои финансовият колапс около организирането на рали „Швеция“. Надпреварата се администрира от дружеството „Рали Швеция АБ“, което е притежавано изцяло от автомобилната федерация. В началото на октомври регионалното издание „Вермландс Фолкблад“ разкри, че компанията е натрупала задължения в размер на милиони.

Допълнително стана ясно, че дружеството-майка е прахосало системно и предварително милиони крони, отпуснати целево за бъдещи издания на ралито. В същото време изпълнителният директор Ана Нордквист е останала единственият член в управата на компанията организатор.

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„Считаме, че бордът на федерацията не успя да поеме финансовата отговорност, която обстоятелствата налагат. Проблемите датират отдавна, но положението вече е критично. Всичко стартира със слабо управление, провалени сделки и непрестанен теч на средства от организацията“, коментира представителят на асоциацията в Централен Норланд Пер-Ерик Норбек пред „Вермландс Фолкблад“.

„В момента сме изправени пред свършен факт: парите свършиха, а дълговете са колосални. При това са изхарчени средствата на самите членове на федерацията“, допълни той.

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Норбек подчерта, че рали "Швеция“ няма бъдеще под управлението на настоящата фирма. Той бе категоричен, че федерацията няма за задача година след година да погасява натрупани дългове и оперативни разходи.

Регионалните съюзи, които настояват за извънреден форум, призовават за окончателно прекъсване на връзките между шведската федерация и рали „Швеция“, за да се сложи край на финансовата тежест върху моторния спорт в страната.

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„Ние сме федерация, чиято основна роля е да защитава интересите на членуващите в нея. Нашата функция не е да организираме ралита или други подобни състезания“, заяви Норбек пред сайта riks.se.

„Недопустимо е да притежаваме компания, която администрира рали надпревари или състезания на писта. Организацията трябва да бъде поверена на външни оператори, каквато е практиката в повечето държави. Това е единственият логичен изход от ситуацията.“

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Снимки: Gettyimages

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