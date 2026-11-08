Кризата около рали „Швеция“ се задълбочава, вот на недоверие във федерацията

Половината от дванадесетте регионални структури на Шведската федерация по автомобилен спорт (SBF) свалиха доверието си от ръководния борд на централата. С обща декларация те настояват за незабавното свикване на извънредно общо събрание.

Искането е издигнато и подкрепено от асоциациите на Горен Норланд, Централен Норланд, Долен Норланд, Южна Швеция, Гьотеборг и Западна Швеция.

The Mayor of Brattby! 💚 One of Craig Breen's most memorable stage-end interviews came at Rally Sweden 2023! 🇸🇪 Does this moment get your vote in Rally1 Rewind? 🗳️ Vote now on https://t.co/0kXs78enIE! #WRC #Rally1Rewind https://t.co/Bsa6nif7yG — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 4, 2026

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В основата на сериозния конфликт стои финансовият колапс около организирането на рали „Швеция“. Надпреварата се администрира от дружеството „Рали Швеция АБ“, което е притежавано изцяло от автомобилната федерация. В началото на октомври регионалното издание „Вермландс Фолкблад“ разкри, че компанията е натрупала задължения в размер на милиони.

Допълнително стана ясно, че дружеството-майка е прахосало системно и предварително милиони крони, отпуснати целево за бъдещи издания на ралито. В същото време изпълнителният директор Ана Нордквист е останала единственият член в управата на компанията организатор.

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„Считаме, че бордът на федерацията не успя да поеме финансовата отговорност, която обстоятелствата налагат. Проблемите датират отдавна, но положението вече е критично. Всичко стартира със слабо управление, провалени сделки и непрестанен теч на средства от организацията“, коментира представителят на асоциацията в Централен Норланд Пер-Ерик Норбек пред „Вермландс Фолкблад“.

„В момента сме изправени пред свършен факт: парите свършиха, а дълговете са колосални. При това са изхарчени средствата на самите членове на федерацията“, допълни той.

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Норбек подчерта, че рали "Швеция“ няма бъдеще под управлението на настоящата фирма. Той бе категоричен, че федерацията няма за задача година след година да погасява натрупани дългове и оперативни разходи.

Регионалните съюзи, които настояват за извънреден форум, призовават за окончателно прекъсване на връзките между шведската федерация и рали „Швеция“, за да се сложи край на финансовата тежест върху моторния спорт в страната.

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„Ние сме федерация, чиято основна роля е да защитава интересите на членуващите в нея. Нашата функция не е да организираме ралита или други подобни състезания“, заяви Норбек пред сайта riks.se.

„Недопустимо е да притежаваме компания, която администрира рали надпревари или състезания на писта. Организацията трябва да бъде поверена на външни оператори, каквато е практиката в повечето държави. Това е единственият логичен изход от ситуацията.“

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Снимки: Gettyimages