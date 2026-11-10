Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Финансовата сянка на Националната дирекция за контрол на управлението продължава да тегне над Марсилия. В началото на декември клубът има насрочено ново изслушване пред финансовия регулатор на френския футбол, който настоява за стриктно спазване на курса на строги икономии, наложен от собственика Франк Маккорт.

Поредицата от добри резултати временно свали напрежението от старши треньора Бруно Женезио относно стратегическата визия на Маккорт. Макар че няма пряк контакт с живеещия зад океана бос, наставникът поддържа конструктивен диалог с Джо Райли – председател на надзорния съвет и отговорник за финансовата стабилност. За разлика от своите предшественици, Райли прекара значителна част от лятото в клубната база „Ла Командри“, за да следи отблизо изпълнението на строгия бюджетен план.

Ръководството на Марсилия често отдава финансовата строгост изцяло на изискванията на регулатора, но остава въпросът дали самият Маккорт е отказал да гарантира евентуални дефицити, както правеше през последните девет години. Индикациите сочат точно това. Ясен знак за безкомпромисния курс бе и искането на собственика да бъде отнета капитанската лента на Пиер-Емил Хьойберг след проваления му трансфер в Нюкасъл в средата на август.

Още в края на юни Националната дирекция наложи ограничения върху фонда за работни заплати и входящите трансфери с ясни критерии, които трябваше да бъдат изпълнени след края на летния прозорец. Заложените цели обаче не бяха напълно постигнати. Президентът Стефан Ришар призна това пред ефира на „Ер Ем Си“ през септември, отбелязвайки, че съкращенията на възнагражденията са факт, но остават недостатъчни. От клуба контрираха през октомври, че са положени значителни усилия за стабилизиране на баланса.

Тези финансови корекции ще трябва да продължат и през януари. Въпреки че спортният директор Грегори Лоренци избягва публични коментари, неофициалната информация от лагера на марсилци сочи, че раздялата с футболисти е неизбежна, за да се избегнат тежки наказания. Внимателно ще се разглеждат оферти както за играчи с най-високи възнаграждения като Хьойберг, така и за апетитни фигури с висока пазарна стойност като Игор Пайшао.

Лоренци запазва сдържания си подход от периода в Брест, избягвайки изолирането на играчи извън състава и залагайки на преговори за преструктуриране и разсрочване на заплати. Въпреки това потенциалната загуба на основни състезатели буди сериозно безпокойство у Бруно Женезио, който разполага с ограничена дълбочина в състава. По време на последната пауза за националните отбори треньорът е потърсил контакт с опитни функционери, запознати с процедурите на Националната дирекция, за да оцени реалния мащаб на финансовата маневра пред клуба.

Марсилия е следващият съперник на Левски в Лига Европа. Провансалци приемат българския шампион на своя стадион "Велодром" на 26 ноември (четвъртък), а тогава Sportal.bg ще ви предложи всичко най-интересно около визитата на левскарите във френския юг.

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