Пилотите във Формула 1 определиха мокрите гуми за опасни

Пилотите във Формула 1 призоваха доставчика на гуми Пирели за спешни подобрения при смесите за мокър асфалт. Повод за недоволството станаха силният аквапланинг и изключително тесният работен температурен диапазон, които превърнаха уикенда за Гран При на Сао Пауло в значително по-рисковано изпитание от очакваното.

Най-директен в изказванията си след квалификацията на пистата „Интерлагос“ бе Исак Хаджар. Пилотът на Ред Бул сподели пред тв Canal+Канал, че гумите се нуждаят от сериозно подобрение и ги определи като "опасни за състезателни условия".

From P21 to the podium... 🤯📈 Enjoy the very best of another INSANE Interlagos drive by the incomparable Max Verstappen 🦁 #F1 #BrazilGP https://t.co/W3cfrseT6N — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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След финала на надпреварата в неделя Хаджар допълни, че макар количеството вода на трасето да не е изглеждало екстремно, болидът му е страдал от сериозен аквапланинг. Той подчерта, че първите три обиколки от откриващата фаза на квалификацията в събота са били изключително опасни, дори с гуми, предназначени за тежки дъждовни условия.

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Макс Верстапен също обърна внимание на сериозността на ситуацията. Нидерландецът обясни, че както гумите за екстремно мокра писта, така и гумите интермедия работят прилично при висока температура, но стават твърди като камък, щом се охладят. Той настоя за по-широк работен диапазон, за да не се налага пилотите да се борят за сцепление, докато се справят с лоша видимост и дълбоки локви по трасето.

Карлос Сайнц изрази същата позиция. Пилотът на Уилямс заяви, че гумите интермедия и тези за екстремно мокър асфалт просто не са достатъчно добри. Според него интермеидиите не осигуряват достатъчно добро сцепление на задния мост при смесени условия, което води до прекомерно износване на предните гуми, преди задните въобще да са достигнали оптималната си температура.

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Ландо Норис от Макларън предупреди, че проблемът може да се задълбочи по време на старта в Лас Вегас, където ниските температури на въздуха правят загряването на гумите трудно дори при напълно суха писта. Британецът заяви, че евентуален дъжд в Лас Вегас би се превърнал в кошмар без значително по-качествени гуми за мокро.

В същото време спортният директор на Пирели Дарио Марафуски излезе с по-положителна оценка за представянето. Той заяви, че гумите интермедия и меките сликове са се представили според очакванията и са предоставили на отборите различни стратегически варианти в непредсказуемите условия.

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Въпреки това събитията в Бразилия показаха ясно, че състезателите изискват повече сигурност, а не само тактическо разнообразие. Уикендът в Лас Вегас ще предложи още по-сериозно изпитание при ниски температури, а евентуален дъжд бързо ще покаже дали гумите могат да достигат и задържат необходимата работна температура.

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Снимки: Gettyimages