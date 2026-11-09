Джон Елкан се намеси, за да потуши напрежението между Хамилтън и Леклер

Изпълнителният председател на Ферари Джон Елкан се е намесил пряко с ясни указания към шефа на отбора Фредерик Васьор преди решителните разговори с пилотите Люис Хамилтън и Шарл Леклер в Бразилия, съобщават медиите в Италия.

След оспорваната битка между двамата съотборници по време на Гран При на Мексико Сити, Хамилтън призова за сериозен вътрешен анализ. Британецът изрази недоволство от агресивния подход на Льоклер в началните етапи на надпреварата в Мексико, аргументирайки се, че това е улеснило победата на Макс Верстапен.

Two champions with ground to make up 📈 Take a look at the start reactions from both Hamilton and Verstappen in Brazil as they fire off the line and towards the points! #F1 #BrazilGP @awscloud https://t.co/GH83Qa1bck — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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Разговорите за изчистване на напрежението се проведоха в навечерието на състезателния уикенд за Гран При на Сао Пауло. Въпреки че Хамилтън отново изтъкна пред медиите, че съотборникът му се състезава по-остро срещу него в сравнение с останалите пилоти, от Скудерията не коментираха напрежението в тима.

По време на пресконференцията в петък Васьор потвърди, че вътрешните правила остават непроменени, но подчерта категорично, че пилотите са длъжни на първо място да уважават марката.

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Директивата на Елкан: Ферари е над всичко

Според информация на италианското издание AutoRacer, Васьор е получил строги инструкции директно от върховното ръководство в лицето на Джон Елкан. Президентът на компанията е останал крайно недоволен от събитията в Мексико и негативния отзвук върху репутацията на легендарния тим, поради което е напомнил, че интересът на Ферари винаги стои пред този на състезателите.

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Основната цел на проведената среща е била не толкова да се търси конкретен виновник, колкото да се предотврати повторение на подобни сблъсъци на пистата и последващи медийни пререкания.

Според източника липсата на ясна йерархия и фаворизиране не се нрави на седемкратния световен шампион. Британецът смятал, че преднината му в класирането пред Леклер от началото на кампанията дава основание за по-висок приоритет в отборната стратегия.

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Хамилтън: Изчистихме отношенията си директно

След квалификацията в събота Хамилтън не даде признаци за продължаващ конфликт. В интервю за Sky Sports той потвърди, че случилото се в Мексико е останало в миналото, но уточни, че помирението е резултат от пряк разговор с Шарл, а не от намесата на шефа на тима.

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„Не Фред разреши ситуацията между нас, ние с Шарл седнахме, поговорихме си като мъже, затворихме темата и продължаваме напред - сподели Хамилтън. - Уважението между нас остава огромно. Радвам се, че проведохме този разговор. Отношенията ни са напълно нормални, както винаги. В подобни ситуации е достатъчно просто да седнеш и да споделиш своята гледна точка, без излишни изисквания и ултиматуми, за да разберем как можем да се подкрепяме по-добре и да постигаме по-силни резултати на пистата.“

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Снимки: Gettyimages