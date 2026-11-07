Марк Маркес: Беше странен спринт, особено с червения флаг

Марк Маркес спечели своя десети спринт от началото на сезона в MotoGP, триумфирайки в днешното драматично късо състезание на пистата „Лусайл“ в Катар.

След рестарта заради тежката катастрофа на съотборника му Франческо Баная, Маркес влезе в битката с Марко Бедзеки, като дори се стигна до контакт между двамата в първия завой. В резултат на него пилотът на Априлия падна, докато Маркес продължи, за да спечели пред Фабио Ди Джанантонио и Хорхе Мартин.

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

„Беше странен спринт, особено с червения флаг. Надявам се Пеко да е добре, защото беше доста неприятна катастрофа. Като изключим това, аз бях много концентриран и се защитавах по най-добрия възможен начин.



„При контакта с Марко въздушната ми възглавница се наду и затова Хорхе ме атакува, защото трябваше да мине малко време, преди тя да се раздуе. Като изключи това, всичко друго беше перфектно. Когато отворих преднина от 0.5-0.8, аз се опитах да контролирам състезанието и да, взех много важни 12 точки“, коментира световният шампион.

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Снимки: Gettyimages