Фабио Ди Джанантонио: Наистина впечатлен от Хорхе

Фабио Ди Джанантонио отново демонстрира своя афинитет към пистата „Лусайл“ в Катар, след като завърши на втората позиция в спринтовото състезание на катарското трасе.

Best #TissotSprint result for @fabiodiggia49 since Brazil earlier this year 👏 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/mZm7tvYo7W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Италианският пилот на VR46 Дукати не пропусна да сподели своето впечатление от карането на Хорхе Мартин, който завърши трети само две седмици, след като счупи дясната си китка. Ди Джанантонио изпревари световния шампион за 2024 в началото на финалния тур, за да завърши на под секунда от победителя Марк Маркес.

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„Тази писта е страхотна, обичам да карам тук. Състезанието днес беше наистина щуро. Честно, аз съм наистина впечатлен от Хорхе и това, което той успя да направи днес, беше невероятно, той караше толкова добре.



„Аз дадох максимума от себе си. Мисля, че се представих наистина добре. Жалко, че в края имаше тази разлика с Марк, нямаше как да го настигна, но със сигурност трябва да се сме горди и доволни от това второ място, ще продължим да натискаме и ще се опитаме отново утре“, обясни Ди Джанантонио.

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Снимки: Gettyimages