Хорхе Мартин: Надявам моята история да вдъхнови хората по света

Хорхе Мартин направи едно наистина геройско каране по време на спринта в Катар, в който испанецът завърши трети зад Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио, след като стартира едва 11-ти.

SO CLOSE TO DENYING MARC'S TITLE CHANCE 🤏 @88jorgemartin can still be proud of this #TissotSprint podium, 14 days on from his wrist injury 🦾 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Hhmw8g2AE0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Този прогрес на Мартинатора дойде само две седмици, след като той счупи китката на дясната си ръка по време на спринта в Австралия. Заради тази травма пилотът на Априлия пропусна състезанията в Малайзия миналата седмица, а днес стигна до третото място, което можеше да е второ, но самият Мартин призна, че в края на дистанцията е останал без енергия.

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„Благодаря на всички. Наистина се гордея от работата, която върша. Преди 14 дена си счупих китката. Днес наистина не се опитвах да натискам. Реших да сложа меката гума, за да мога поне да атакувам. Когато се борех с Марк за първото място беше наистина приятно. В края нямах енергията да продължа да натискам, но е невероятно да съм тук, на подиума. За мен това е като победи и се надявам моята история да вдъхнови хората по света“, каза Мартин.

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Снимки: Gettyimages