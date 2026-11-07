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Хорхе Мартин: Надявам моята история да вдъхнови хората по света

  • 7 ное 2026 | 19:29
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Хорхе Мартин: Надявам моята история да вдъхнови хората по света

Хорхе Мартин направи едно наистина геройско каране по време на спринта в Катар, в който испанецът завърши трети зад Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио, след като стартира едва 11-ти.

Този прогрес на Мартинатора дойде само две седмици, след като той счупи китката на дясната си ръка по време на спринта в Австралия. Заради тази травма пилотът на Априлия пропусна състезанията в Малайзия миналата седмица, а днес стигна до третото място, което можеше да е второ, но самият Мартин призна, че в края на дистанцията е останал без енергия.

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар
Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

„Благодаря на всички. Наистина се гордея от работата, която върша. Преди 14 дена си счупих китката. Днес наистина не се опитвах да натискам. Реших да сложа меката гума, за да мога поне да атакувам. Когато се борех с Марк за първото място беше наистина приятно. В края нямах енергията да продължа да натискам, но е невероятно да съм тук, на подиума. За мен това е като победи и се надявам моята история да вдъхнови хората по света“, каза Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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