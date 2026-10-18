Гризман бележи и се забавлява, асистира на аржентинец за уникален гол

Антоан Гризман и Орландо Сити не показват никакви признаци на забавяне на темпото. С наближаването на плейофите за Купата на МЛС 2026, "Лъвовете" демонстрират игра, която показва, че тимът е готов не просто да участва, но и да остави сериозна следа в елиминационната фаза.

Снощи отборът записа категорична победа с 4:1 над Ди Си Юнайтед, вдъхновена от Антоан Гризман. Френският нападател се разписа на два пъти и увеличи актива си на 12 гола в 14 мача от пристигането си през лятото, давайки ясна заявка за големите амбиции на състава.

GRIEZMANN IS UNREAL 🤯 https://t.co/cxfaIUTuJr — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

Поредно фантастично представяне на Гризман

Гризман е безпогрешен през втората половина на 2026 година. Световният шампион с Франция от Мондиал 2018 помогна на Орландо да се изкачи стремглаво в класирането след паузата за Световното първенство, като вече има 19 голови участия (12 попадения и 7 асистенции).

"Thanks" - Grizi (probably) 🫪 https://t.co/BPvc0Vxqet — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

В сблъсъка снощи нападателят отново беше в центъра на събитията. Той откри резултата в 15-ата минута, завършвайки блестяща отборна комбинация след продължително притежание на топката в предни позиции. Седем минути по-късно Гризман записа и асистенция, а през второто полувреме реализира третия гол за Орландо, след като се възползва от грешка на съперника при изнасянето на топката.

С четири попадения в последните три срещи френската звезда затвърждава категорично позициите си за приза "Новобранец на годината в МЛС".

Average MLS goal — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

🚨 PUSKAS WORTHY 🚨 https://t.co/uolEvfAkN8 — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Фамозно попадение на Охеда

Макар Гризман да събра основното внимание с двете си попадения, Мартин "Тинчо" Охеда сътвори най-зрелищния момент в двубоя. Реализатор номер едно в историята на Орландо удвои преднината с феноменален изстрел с пета във въздуха от типа "удар на скорпиона", превръщайки гола си в незабавен кандидат за попадение на годината в МЛС.

🦂 https://t.co/8DAZwlsgk3 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

Това бе 15-о попадение за сезона за аржентинската "десетка", който записва поредна впечатляваща кампания. Охеда се намира само на един гол от изравняване на личния си рекорд от 16 гола, поставен през 2025 година, като разполага с още четири срещи до края на редовния сезон, докато тимът преследва по-добра позиция за плейофите.

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Снимки: Gettyimages