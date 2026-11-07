Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

Левски се изправя срещу ЦСКА в неделя, а ребусите пред старши треньора на „сините“ Хулио Веласкес са сериозни. Испанецът ще трябва да гради стратегия за битката с Маркус Гиздол без двама от най-добрите легионери у нас. Такива, безспорно, са Сержиньо и Акрам Бурас, пише Мач Телеграф.

Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

Първият се контузи по време на битката с Ягелония и дори бе заменен по принуда на почивката. Според запознати травмата му не е толкова сериозна, но пък Веласкес е категоричен, че няма да го рискува срещу ЦСКА. Нищо, че след това предстои пауза. Испанецът има правило, че играчи, които не са на 100% не му трябват.

Бурас пък стана ясно, че отново има проблеми и затова не се появи в игра срещу поляците. И той също няма да бъде рискуван. Лошото е, че тези болки се появиха в момент, когато се смяташе, че е напълно възстановен от травмата, която получи през август.

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