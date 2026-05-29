  29 май 2026 | 15:50
Борис Бекер смята Зверев за фаворит след отпадането на Синер

Германската тенис икона Борис Бекер вижда сънародника си Александър Зверев като основен фаворит за спечелване на Откритото първенство на Франция след драматичното отпадане на Яник Синер.

"Ако мога да говоря от гледна точка на Александър Зверев: няма нито един играч, от когото да се страхувам“, каза трикратният шампион на "Уимбълдън" пред Eurosport.

Бекер смята, че играчите, които в момента се смятат за най-големите съперници на Зверев, не са на същото ниво като него.

"Рафаел Ходар играе в първия си турнир от Големия шлем, Новак Джокович е на 39 години, а Феликс Оже-Алиасим не е сред най-добрите в света на клей. Съжалявам, но Саша е по-добър“, сигурен е германецът.

Лагерът на Зверев обаче не вярва на идеята, че пътят към първата му титла от Големия шлем вече е широко отворен. "Не трябва да забравяме: Новак все още е в играта. С 24 титли от Големия шлем зад гърба си, той знае какво е необходимо", каза Миша Зверев, братът на номер три в света. "Турнирът все още е дълъг, толкова много неща могат да се случат", добави той.

Зверев ще се изправи срещу Куентен Алис в третия кръг по-късно в петък. Синер отпадна във втория кръг след загуба от Хуан Мануел Серундоло в четвъртък. Междувременно, защитаващият титлата си шампион Карлос Алкарас се оттегли преди началото на турнира поради контузия на китката.

