Борис Бекер пак критикува формата и антуража на Александър Зверев

  • 13 окт 2025 | 18:22
  • 154
  • 0
Борис Бекер пак критикува формата и антуража на Александър Зверев

Германската тенис легенда Борис Бекер е загрижен за актуалната форма на Александър Зверев и критикува последните изяви на световния номер 3 в ранглистата, предаде ДПА.

"Световната класа изглежда по друг начин. Аз наистина си мислех, че той чука на вратата на Синер и Алкарас", каза Бекер в подкаста на бившата състезателка Андреа Петкович.

57-годишният бивш тенисист критикува Зверев и за това, че не е склонен да направи промяна в антуража му. "Нищо ново не се случва при него. Там са баща му, брат му - същите лица", оплака се Бекер.Зверев загуби четвъртфинал в Пекин и бе елиминиран в третия кръг на турнира в Шанхай.

"Годината ми беше ужасна, играе ужасен тенис", призна Зверев, който имаше и проблеми с гърба. Той критикува и бавната настилка, но Бекер смята, че по този начин той се разсейва от собствената си слабост.

"Не ми харесва, той трябва да се фокусира върху себе си. В момента той е две крачки назад", смята легендата.

Тази седмица Зверев участва в демонстративния турнир "Шлемът на шестте крале" в Саудитска Арабия, където ще бъде редом до Алкарас, Синер и Джокович.

"Там има много пари, но никакви точки и нулево уважение от света на тениса", каза Бекер за турнира.

Зверев ще участва след това на "Мастърс" турнира в Париж от 27 октомври, където ще защитава титлата си.

"Той е проблемно дете сега. Наистина получавам главоболие, когато мисля за Саша Зверев. Той трябва да обърне нещата в последните два-три турнира за годината", завърши Борис Бекер.

