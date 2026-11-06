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Радулов и Шейнгезихт приключиха във Валенсия

  • 6 ное 2026 | 15:44
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Радулов и Шейнгезихт приключиха във Валенсия

Българите Илиян Радулов и Леонид Шейнгезихт отпаднаха на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей във Валенсия (Испания) с награден фонд 30 хиляди евро.

21-годишният Радулов отстъпи пред Игнасио Париска (Венецуела) с 3:6, 6:3, 2:6 за два часа и 35 минути.

Националът на България за Купа "Дейвис" прати срещата в решаващ сет, но в него не успя да намери своя ритъм. Въпреки че поведе с 2:1, той загуби пет поредни гейма и приключи участието си в надпреварата.

Другият роден представител, стигнал до четвъртфиналната фаза, 26-годишният Шейнгезихт допусна поражение от поставения под номер 6 представител на домакините Серхи Перес Контри с 1:6, 1:6.

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