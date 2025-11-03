Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Борис Бекер бил близо да стане треньор на Яник Синер

Борис Бекер бил близо да стане треньор на Яник Синер

  • 3 ное 2025 | 02:25
  • 89
  • 0
Борис Бекер бил близо да стане треньор на Яник Синер

Германската тенис легенда Борис Бекер разкри, че е бил близо до това да стане треньор на Яник Синер преди почти четири години.

Бекер каза пред италианския всекидневник "Кориере дела Сера", че конкретни разговори са били проведени в началото на 2022-а, но че по това време Бекер е чакал съдебно решение във Великобритания, където е бил осъден на затвор за престъпления, свързани с несъстоятелност.

"Вярно е. Казах на Яник: "Не знам кога ще свърши това. Не мога да се ангажирам", призна Бекер.

Трикратният шампион от "Уимбълдън", който беше треньор на Новак Джокович от 2013 до 2016 година, добави, че е дал на Синер имената на няколко треньори. Сред тях е Дарън Кейхил, който е треньор на италианеца от лятото на 2022 година.

Яник Синер е спечелил четири титли от Големия шлем оттогава, а тази вечер спечели титлата от турнира "Мастърс" в Париж.

Бекер, който в момента живее в Милано, също каза, че не може да се представи да тренира Синер или който и да е друг в бъдеще.

"В различен етап от живота си съм. Семейството ми расте, имам нов бизнес. Вече не искам да пътувам толкова много и може би ролята на треньор би била малко прекалено ограничаваща за мен", каза той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Сабаленка и Пегула записаха победи на старта на финалите на WTA в Рияд

Сабаленка и Пегула записаха победи на старта на финалите на WTA в Рияд

  • 2 ное 2025 | 20:27
  • 1345
  • 0
Ализе Корне беше избрана за капитан на френския отбор за "Били Джийн Кинг Къп"

Ализе Корне беше избрана за капитан на френския отбор за "Били Джийн Кинг Къп"

  • 2 ное 2025 | 18:23
  • 1514
  • 0
Синер пречупи Оже-Алиасим и грабна титлата в Париж

Синер пречупи Оже-Алиасим и грабна титлата в Париж

  • 2 ное 2025 | 18:19
  • 5231
  • 0
Индонезийка спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай

Индонезийка спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай

  • 2 ное 2025 | 17:39
  • 725
  • 0
Саша Зверев се надява да участва на финалите на ATP

Саша Зверев се надява да участва на финалите на ATP

  • 2 ное 2025 | 17:03
  • 993
  • 0
Мбоко триумфира в Хонконг

Мбоко триумфира в Хонконг

  • 2 ное 2025 | 14:08
  • 938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 59004
  • 189
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 103773
  • 234
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 90653
  • 346
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 10833
  • 18
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 23085
  • 78
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 84240
  • 109