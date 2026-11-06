Бен Шелтън надделя над Томи Пол в Париж и се класира за полуфиналите

Бен Шелтън се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж, след като надделя над своя сънародник и близък приятел Томи Пол с 6:4, 4:6, 6:3 в оспорван четвъртфинален двубой. Срещата продължи три сета, а крайната победа изпрати Шелтън сред най-добрите четирима в надпреварата.

Двамата американци направиха много равностоен мач. Шелтън взе първата част с 6:4, но Пол отвърна със същия резултат във втория сет. В решителната трета част 24-годишният Шелтън демонстрира по-здрави нерви, постигна ключов пробив и затвори сета с 6:3, с което подпечата успеха си.

"Измина дълго време, откакто не сме играли един срещу друг, но го очаквам с нетърпение. Той е в страхотна форма в момента, страхотен играч и голям приятел. Подкрепях го през цялата година да направи щурм и да стигне до Торино", заяви Бен Шелтън преди мача.

Победата на Шелтън има огромно значение за класирането за Финалите на ATP в Торино. Докато той вече се беше класирал за събитието в Италия, поражението на Пол окончателно прекрати шансовете на 29-годишния тенисист да се пребори за едно от последните свободни места за турнира на осемте най-добри през сезона.

С този триумф Шелтън повежда с 3:2 победи в последните 5 мача срещу Томи Пол, продължавайки силното си представяне във френската столица.

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