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Карлос Алкарас триумфира във Виена след чиста победа над Алекс де Минор

  • 1 ное 2026 | 16:53
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Карлос Алкарас триумфира във Виена след чиста победа над Алекс де Минор

Карлос Алкарас спечели титлата на турнира от сериите ATP 500 във Виена, след като надигра австралиеца Алекс де Минор с 6:1, 6:4 във финалния двубой на 1 ноември 2026 година. Испанският тенисист показа категорична игра и затвори мача за малко над час и половина, без да остави съмнения в превъзходството си.

Алкарас започна срещата изключително концентрирано и бързо пое контрола върху събитията на корта. Първият сет премина изцяло под негова диктовка, като той го спечели с убедителното 6:1. Във втората част Де Минор опита да окаже по-сериозна съпротива, но испанецът постигна ключов пробив и приключи мача с 6:4, за да подпечата успеха си.

Победата бетонира пълното превъзходство на Алкарас в преките двубои срещу съперника му. В последните пет официални срещи между двамата испанският състезател е записал пет победи без нито едно поражение.

Трофеят във Виена е 28-а титла в кариерата на Карлос Алкарас и четвърта за него през 2026 година. По-рано през сезона той записа исторически успехи с първата си титла от Откритото първенство на Австралия, както и с трофеите в Доха и Токио. Тези постижения идват след труден период, в който той отсъстваше от корта в продължение на четири месеца и половина поради контузия на китката, получена през април по време на турнира в Барселона.

След успеха в австрийската столица Алкарас навлиза във формата, която му е необходима за завършека на сезона. Испанецът насочва вниманието си към предстоящия Мастърс 1000 в Париж, а след това и към Финалите на ATP в Торино, където ще се бори за още трофеи с най-добрите тенисисти в света.

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