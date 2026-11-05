Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски в опит за нова победа – 7 точки и Лига Европа ще посинее!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Алкарас изравни рекорд на Мъри и Джокович от 2010 г.

  • 5 ное 2026 | 19:15
  • 101
  • 0
Алкарас изравни рекорд на Мъри и Джокович от 2010 г.

Карлос Алкарас записа името си в историята на световния тенис с ново забележително постижение. С победата си с 7:6(4), 6:3 над Алекс Михелсен в първия си мач на турнира "Мастърс" в Париж, 23-годишният испанец достигна границата от 40 победи през 2026 година. Така той стана най-младият играч в историята, който записва пет или повече поредни сезона с поне 40 спечелени мача на ниво ATP тур — постижение, направено за последно от Анди Мъри и Новак Джокович през 2010 г.

Турнирът във френската столица преминава при сериозни изненади и масово отпадане на фаворитите. Водачът в световната ранглиста Александър Зверев и 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович претърпяха поражения в ранните си мачове, а от основната схема отпаднаха още Даниил Медведев, Алекс де Минор и Франсис Тиафо.

Испанецът коментира изненадващите развои в схемата и подчерта, че вниманието му остава изцяло върху всеки отделен двубой.

"Разбира се, обичам да гледам схемата. Обичам да гледам мачовете; на турнирите от сериите Мастърс 1000 за една седмица можем да гледаме страхотни двубои още в първия кръг. Така че всеки кръг е наистина труден; може да бъде финал на 500 или дори финал на 1000, така че трябва да си готов и наистина фокусиран за всеки кръг", заяви Карлос Алкарас.

"Беше наистина труден ден за топ играчите, но знаете, аз просто се опитвам да не мисля за това и се опитвам да изляза там, играейки най-доброто от себе си, да дам най-доброто и да се забавлявам", добави световният номер 3.

В третия кръг на надпреварата Алкарас трябваше да се изправи срещу италианеца Матео Беретини. Световният номер 43 обаче бе принуден да се оттегли от мача поради болки в ръката. "Здравейте на всички, за съжаление болката в ръката ми, която имам от няколко дни, няма да ми позволи да изляза на корта тази вечер", написа Беретини в профила си в Instagram.

Така испанецът се класира директно за четвъртфиналите в Париж. Успешният му старт във Франция идва малко след като миналия месец Алкарас спечели своята четвърта титла за сезона на турнира от сериите ATP 500 във Виена. В австрийската столица той не загуби нито един сет в петте си мача, отстранявайки последователно Карен Хачанов, Николоз Басилашвили, Томи Пол, Даниил Медведев на полуфинала и Алекс де Минор на финала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Шиникова отпадна на 1/4-финалите на двойки в Ангола

Шиникова отпадна на 1/4-финалите на двойки в Ангола

  • 5 ное 2026 | 18:16
  • 383
  • 0
Коболи е шестият италианец на Финалите на АТР

Коболи е шестият италианец на Финалите на АТР

  • 5 ное 2026 | 16:46
  • 516
  • 0
Юлия Стаматова продължава към полуфиналите на двойки в Анталия

Юлия Стаматова продължава към полуфиналите на двойки в Анталия

  • 5 ное 2026 | 16:00
  • 655
  • 0
Адриан Андреев допусна обрат и отпадна в Таранто

Адриан Андреев допусна обрат и отпадна в Таранто

  • 5 ное 2026 | 15:57
  • 372
  • 0
Три титли за България на международните финали Kinder+ в академията на Рафаел Надал

Три титли за България на международните финали Kinder+ в академията на Рафаел Надал

  • 5 ное 2026 | 15:55
  • 369
  • 0
10 години по-късно отново французин на Финалите на АТР

10 години по-късно отново французин на Финалите на АТР

  • 5 ное 2026 | 15:34
  • 898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

  • 5 ное 2026 | 18:37
  • 9434
  • 25
БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 21953
  • 82
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 57979
  • 112
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 26057
  • 86
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 19935
  • 27
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 20697
  • 70