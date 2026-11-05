Алкарас изравни рекорд на Мъри и Джокович от 2010 г.

Карлос Алкарас записа името си в историята на световния тенис с ново забележително постижение. С победата си с 7:6(4), 6:3 над Алекс Михелсен в първия си мач на турнира "Мастърс" в Париж, 23-годишният испанец достигна границата от 40 победи през 2026 година. Така той стана най-младият играч в историята, който записва пет или повече поредни сезона с поне 40 спечелени мача на ниво ATP тур — постижение, направено за последно от Анди Мъри и Новак Джокович през 2010 г.

Турнирът във френската столица преминава при сериозни изненади и масово отпадане на фаворитите. Водачът в световната ранглиста Александър Зверев и 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович претърпяха поражения в ранните си мачове, а от основната схема отпаднаха още Даниил Медведев, Алекс де Минор и Франсис Тиафо.

Испанецът коментира изненадващите развои в схемата и подчерта, че вниманието му остава изцяло върху всеки отделен двубой.

"Разбира се, обичам да гледам схемата. Обичам да гледам мачовете; на турнирите от сериите Мастърс 1000 за една седмица можем да гледаме страхотни двубои още в първия кръг. Така че всеки кръг е наистина труден; може да бъде финал на 500 или дори финал на 1000, така че трябва да си готов и наистина фокусиран за всеки кръг", заяви Карлос Алкарас.

"Беше наистина труден ден за топ играчите, но знаете, аз просто се опитвам да не мисля за това и се опитвам да изляза там, играейки най-доброто от себе си, да дам най-доброто и да се забавлявам", добави световният номер 3.

В третия кръг на надпреварата Алкарас трябваше да се изправи срещу италианеца Матео Беретини. Световният номер 43 обаче бе принуден да се оттегли от мача поради болки в ръката. "Здравейте на всички, за съжаление болката в ръката ми, която имам от няколко дни, няма да ми позволи да изляза на корта тази вечер", написа Беретини в профила си в Instagram.

Така испанецът се класира директно за четвъртфиналите в Париж. Успешният му старт във Франция идва малко след като миналия месец Алкарас спечели своята четвърта титла за сезона на турнира от сериите ATP 500 във Виена. В австрийската столица той не загуби нито един сет в петте си мача, отстранявайки последователно Карен Хачанов, Николоз Басилашвили, Томи Пол, Даниил Медведев на полуфинала и Алекс де Минор на финала.

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