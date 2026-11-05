Алкарас е четвъртфиналист в Париж без игра

Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира Мастърс в Париж, след като Матео Беретини се оттегли преди двубоя между двамата от третия кръг. Поставеният под номер 2 Алкарас, който преодоля Алекс Микелсен в първия си мач в Париж, ще се изправи срещу любимеца на домакините Артур Фис или Тейлър Фриц в четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс.

Испанецът ще се опита за първи път в кариерата си да достигне до полуфиналите на надпреварата в Париж, която се провежда на твърди кортове в зала. До момента той има шест участия в турнира. Алкарас има баланс от 39 победи и 5 загуби през сезона. Тази седмица в Париж той преследва петата си титла за годината от турнирите на ATP.

Испанецът спечели четвъртия си трофей миналата седмица във Виена и ще влезе в четвъртфиналния двубой срещу Фис или Фриц в серия от шест поредни победи. Алкарас има предимство от 3:0 победи в преките двубои с поставения под номер седем Артур Фис, който в сряда също като испанеца си осигури участие в предстоящия заключителен турнир на сезона Финалите на АТР.

Срещу Тейлър Фриц испанецът е спечелил шест от седемте им срещи на ниво ATP.

Поставеният под номер 11 Фриц в момента заема 11-ото място в актуалната класация за сезона и все още има шанс да се класира за Финалите на ATP в Торино. Американецът обаче е наясно, че за да запази надеждите си за участие в заключителния турнир на сезона, трябва задължително да победи както Фис, така и Алкарас и да достигне до полуфиналите в Париж.

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