Алкарас спаси три тайбрека и елиминира Михелсен на старта в Париж

Карлос Алкарас започна с победа участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж. В мач от 1/16-финалите испанският тенисист надделя над американеца Алекс Михелсен с 7:6(4), 6:3 за 1 час и 41 минути игра.
Първият сет премина през драматичен тайбрек, в който Михелсен имаше преднина от 4:1 точки и се доближи до спечелването на частта. Алкарас обаче реагира светкавично, спечели шест поредни точки и затвори тайбрека с 7:4. В ядосана реакция след изпуснатата възможност американецът хвърли кепето си от раздразнение.
Във втория сет Алкарас пое пълния контрол върху събитията на корта и бързо стигна до крайната победа с 6:3, с което си осигури място в следващата фаза на надпреварата.
Испанецът пристигна във френската столица с отлична увереност, след като малко преди това спечели титлата на турнира във Виена, където на финала надделя над Алекс де Минор с 6:1, 6:4.
Беретини елиминира Умбер и си уреди битка с Алкарас
В четвъртък вечерта следващият съперник на Алкарас на 1/8-финалите ще бъде италианецът Матео Беретини. Тазгодишното издание на Rolex Paris Masters се провежда в новата съвременна зала в района Ла Дефанс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google