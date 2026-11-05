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Алкарас спаси три тайбрека и елиминира Михелсен на старта в Париж

  • 5 ное 2026 | 02:24
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Алкарас спаси три тайбрека и елиминира Михелсен на старта в Париж

Карлос Алкарас започна с победа участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж. В мач от 1/16-финалите испанският тенисист надделя над американеца Алекс Михелсен с 7:6(4), 6:3 за 1 час и 41 минути игра.

Първият сет премина през драматичен тайбрек, в който Михелсен имаше преднина от 4:1 точки и се доближи до спечелването на частта. Алкарас обаче реагира светкавично, спечели шест поредни точки и затвори тайбрека с 7:4. В ядосана реакция след изпуснатата възможност американецът хвърли кепето си от раздразнение.

Във втория сет Алкарас пое пълния контрол върху събитията на корта и бързо стигна до крайната победа с 6:3, с което си осигури място в следващата фаза на надпреварата.

Испанецът пристигна във френската столица с отлична увереност, след като малко преди това спечели титлата на турнира във Виена, където на финала надделя над Алекс де Минор с 6:1, 6:4.

Беретини елиминира Умбер и си уреди битка с Алкарас
Беретини елиминира Умбер и си уреди битка с Алкарас

В четвъртък вечерта следващият съперник на Алкарас на 1/8-финалите ще бъде италианецът Матео Беретини. Тазгодишното издание на Rolex Paris Masters се провежда в новата съвременна зала в района Ла Дефанс.

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