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Алкарас очаква битката за върха в тениса да не е само между него и Синер

  • 2 ное 2026 | 12:16
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Алкарас очаква битката за върха в тениса да не е само между него и Синер

Карлос Алкарас очаква битката на върха в мъжкия тенис през 2027 година да не се свежда само до съперничество между него и Яник Синер. Това твърдение идва след края на доминацията на испанеца и италианеца в турнирите от Големия шлем, а Александър Зверев спечели титлите от "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. В същото време Бен Шелтън показа признаци, че може да се присъедини към най-силните състезатели в тениса към момента.

През 2024 и 2025 година Алкарас и Синер си разделиха титлите от четирите турнира от Големия шлем, но контузии на двамата лидери през този сезон отвориха възможности и за изява на други играчи.

След като Шелтън достигна до финала на Ю Ес Оупън, Алкарас смята, че няма да липсват сериозни претенденти за най-големите трофеи.

"Предсезонната подготовка е изключително важна. Мога да кажа, че тенисистите приемат предсезонната подготовка много сериозно - това са седмици на тежки тренировки, за да влязат в оптимална форма. Саша (Зверев) ни показа на какво е способен. Той е най-добрият през тази година и напълно заслужава мястото си на върха. Ще видим дали през 2027 година той ще продължи да показва същото високо ниво. Шелтън достигна до първия си финал в Големия шлем. Той е амбициозен и гладен за още успехи през следващата година. Има и други играчи, които се представят отлично и ще тренират усилено, за да бъдат в най-добрата си форма догодина. Не ми харесва да казвам, че битката ще бъде само между мен, Яник и останалите. Нека просто видим кой ще бъде там. Напълно сигурен съм, че много играчи ще вземат участие", заяви испанеът след спечелването на титлата на турнира във Виена.

Алкарас спечели седмата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия 2026, след което контузия в китката го извади от игра за повече от четири месеца. Той спечели шампионските трофеи в Токио и Виена след завръщнането си на Откритото първенство на САЩ.

До края на сезона Карлос Алкарас ще участва на турнира "Мастърс 1000" в Париж и на финалите на АТР през ноември.

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