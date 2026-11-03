Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Жодар като заплаха

  • 3 ное 2026 | 04:02
  • 298
  • 0
Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Жодар като заплаха

Карлос Алкарас даде официалната си пресконференция преди началото на участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж (Rolex Paris Masters). Испанският тенисист пристига във френската столица с огромен импулс, след като в неделя спечели титлата на ATP 500 във Виена след успех на финала срещу Алекс де Минор с 6:1, 6:4.

Един от основните акценти по време на медийната му изява бе феноменалният пробив на неговия сънародник Рафаел Жодар, който осъществи рекордно бързо изкачване в ранглистата и вече се намира под №10 в света. Алкарас заяви, че не гледа на 20-годишния си сънародник като на заплаха, а по-скоро като на чудесно ново предизвикателство. Той добави, че се надява двамата да премерят сили на корта в бъдеще и да направят страхотен мач.

„Всъщност не го виждам като заплаха, знаете (усмихва се). Начинът, по който играе през първата си година в тура, е изумителен. Той подобри рекорда за най-малко дни от дебюта си до влизането в топ 10 и написа история. Много се радвам за него. Той е много скромен, страхотно момче, което постига невероятни неща с баща си като треньор. Много се радвам за него. Заслужава да бъде на тази позиция. Чудесно е да имам испанска компания в топ 10. Всички се наслаждаваме на тениса му — всеки път, когато го гледам, е привилегия и радост. Наистина очаквам с нетърпение някой ден да се изправя срещу него за първи път и да можем да тренираме заедно на турнири. Той вече олицетворява бъдещето и ще бъде играч, когото трябва да следим внимателно“, заяви Алкарас.

Като поставен под №2 в схемата, Алкарас пропуска първия кръг и ще излезе за първия си мач в Париж в сряда. Негов съперник във втория кръг ще бъде победителят от двубоя между Алекс Михелсен и Иржи Лехечка.

„Ясно е, че победите ти дават много увереност. Наистина искам най-после да се представя страхотно на този турнир. Титлата във Виена ти носи много опит, много игрови ритъм и много увереност. Надявам се тази седмица да играя на високо ниво. Вълнувам се и очаквам с нетърпение първия си мач“, допълни испанецът.

Алкарас се върна и към представянето си на закрити кортове и настилката в залата. Той сподели, че натрупването на мачове и титлата във Виена са му помогнали да изгради по-голяма увереност при играта на закрито. Испанецът коментира и условията в Париж, подчертавайки значението на скоростта на корта и адаптацията към играта на закрито в края на сезона.

„Не бих могъл да кажа със сигурност. Имам чувството, че всеки корт на закрито е различен. Условията са различни, всичко е различно. Играеш във Виена, а следващата седмица отиваш другаде и усещаш, че условията са напълно различни. Утре ще тренирам. Ще се опитам да намеря правилното усещане за играта си, да усещам топката възможно най-добре и да си дам възможно най-добър шанс в сряда да играя тенис на високо ниво и да се чувствам добре на корта. Ще видим. Това, което знам, е, че трябва да бъда психически силен пред всички трудности, с които се сблъскам в първия си мач. Ще видим как ще се развие седмицата“, завърши Алксарас.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

  • 2 ное 2026 | 22:56
  • 978
  • 0
Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

  • 2 ное 2026 | 21:54
  • 1155
  • 1
Рафа Ходар увеличава шансовете си за Финалите на АТР

Рафа Ходар увеличава шансовете си за Финалите на АТР

  • 2 ное 2026 | 17:15
  • 890
  • 0
Винъс Уилямс ще завърши годината без победа на сингъл в тура на WTA

Винъс Уилямс ще завърши годината без победа на сингъл в тура на WTA

  • 2 ное 2026 | 16:29
  • 630
  • 0
Да се насладим на Новак, може би за последно

Да се насладим на Новак, може би за последно

  • 2 ное 2026 | 13:17
  • 2073
  • 1
Алкарас очаква битката за върха в тениса да не е само между него и Синер

Алкарас очаква битката за върха в тениса да не е само между него и Синер

  • 2 ное 2026 | 12:16
  • 676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 22614
  • 92
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 24747
  • 189
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 12954
  • 3
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 25019
  • 176
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 28374
  • 33
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 28475
  • 117