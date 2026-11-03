Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Жодар като заплаха

Карлос Алкарас даде официалната си пресконференция преди началото на участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж (Rolex Paris Masters). Испанският тенисист пристига във френската столица с огромен импулс, след като в неделя спечели титлата на ATP 500 във Виена след успех на финала срещу Алекс де Минор с 6:1, 6:4.

Един от основните акценти по време на медийната му изява бе феноменалният пробив на неговия сънародник Рафаел Жодар, който осъществи рекордно бързо изкачване в ранглистата и вече се намира под №10 в света. Алкарас заяви, че не гледа на 20-годишния си сънародник като на заплаха, а по-скоро като на чудесно ново предизвикателство. Той добави, че се надява двамата да премерят сили на корта в бъдеще и да направят страхотен мач.

„Всъщност не го виждам като заплаха, знаете (усмихва се). Начинът, по който играе през първата си година в тура, е изумителен. Той подобри рекорда за най-малко дни от дебюта си до влизането в топ 10 и написа история. Много се радвам за него. Той е много скромен, страхотно момче, което постига невероятни неща с баща си като треньор. Много се радвам за него. Заслужава да бъде на тази позиция. Чудесно е да имам испанска компания в топ 10. Всички се наслаждаваме на тениса му — всеки път, когато го гледам, е привилегия и радост. Наистина очаквам с нетърпение някой ден да се изправя срещу него за първи път и да можем да тренираме заедно на турнири. Той вече олицетворява бъдещето и ще бъде играч, когото трябва да следим внимателно“, заяви Алкарас.

Като поставен под №2 в схемата, Алкарас пропуска първия кръг и ще излезе за първия си мач в Париж в сряда. Негов съперник във втория кръг ще бъде победителят от двубоя между Алекс Михелсен и Иржи Лехечка.

„Ясно е, че победите ти дават много увереност. Наистина искам най-после да се представя страхотно на този турнир. Титлата във Виена ти носи много опит, много игрови ритъм и много увереност. Надявам се тази седмица да играя на високо ниво. Вълнувам се и очаквам с нетърпение първия си мач“, допълни испанецът.

Алкарас се върна и към представянето си на закрити кортове и настилката в залата. Той сподели, че натрупването на мачове и титлата във Виена са му помогнали да изгради по-голяма увереност при играта на закрито. Испанецът коментира и условията в Париж, подчертавайки значението на скоростта на корта и адаптацията към играта на закрито в края на сезона.

„Не бих могъл да кажа със сигурност. Имам чувството, че всеки корт на закрито е различен. Условията са различни, всичко е различно. Играеш във Виена, а следващата седмица отиваш другаде и усещаш, че условията са напълно различни. Утре ще тренирам. Ще се опитам да намеря правилното усещане за играта си, да усещам топката възможно най-добре и да си дам възможно най-добър шанс в сряда да играя тенис на високо ниво и да се чувствам добре на корта. Ще видим. Това, което знам, е, че трябва да бъда психически силен пред всички трудности, с които се сблъскам в първия си мач. Ще видим как ще се развие седмицата“, завърши Алксарас.

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