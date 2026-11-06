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Свитолина отказа да се снима със Сабаленка и Андреева

  • 6 ное 2026 | 15:42
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Свитолина отказа да се снима със Сабаленка и Андреева

Спортът би трябвало да бъде средство за мир и сближаване между народите. Това е основополагащ олимпийски принцип, върху който се гради голяма част от значимостта на определени дисциплини. Невинаги обаче е лесно той да бъде отстояван, особено в определени ситуации и исторически периоди. Такъв е настоящият момент за Украйна заради войната с Русия, която неизбежно се отразява и на спорта. Включително на тениса.

Свитолина с нов треньор за Финалите на WTA
Свитолина с нов треньор за Финалите на WTA

Броени дни преди Финалите на WTA — заключителния турнир за сезона, в който ще се срещнат осемте най-добри тенисистки през 2026 година — темата отново излезе на преден план заради категоричната позиция на Елина Свитолина. Заради присъствието на рускинята Мира Андреева и беларускинята Арина Сабаленка украинката отказа да позира за традиционната обща снимка на осемте участнички преди турнира. Една традиция беше нарушена, за да не се появи тя в един кадър с определени състезателки.

Още от руската инвазия през февруари 2022 година Свитолина никога не е крила подкрепата си за своята страна — както с думи, така и с действия. В двубоите срещу руски и беларуски тенисистки Елина не се снима със съперничката си преди началото и не се ръкува с нея след края на срещата. Това е нейният начин да отстоява позицията си открито и с високо вдигната глава, като същевременно играе тенис на най-високо ниво. Доказателство е класирането ѝ за Финалите на WTA като седма поставена.

Гаел Монфис защити Елина Свитолина след онлайн атаки
Гаел Монфис защити Елина Свитолина след онлайн атаки

В първия си мач тя ще се изправи именно срещу №3 Мира Андреева — единствената рускиня сред участничките в Индиън Уелс и една от едва двете представителки на Русия, побеждавали Свитолина през последните четири години. Балансът на украинката в тези срещи е 17 победи и 3 загуби. Следвайки линията, която отстоява от 2022 година насам, подобно на други украински тенисистки, Елина отказа да позира заедно със Сабаленка и Андреева. Жест на уважение и категоричен избор, макар официалното съобщение на WTA да представя ситуацията по не толкова пряк начин.

„Една от най-очакваните традиции на Финалите на WTA се завръща с индивидуално представяне на официалните портрети на тазгодишните участнички“, се посочва в съобщението на организацията, която управлява женския тенис. „Със свеж подход, поставящ личността в центъра, портретите за 2026 година ще отдадат почит на индивидуалността, личния стил и историята на всяка класирала се тенисистка, предлагайки на феновете нов поглед към звездите на женския тенис. Пълната поредица ще бъде публикувана в петък в каналите на WTA.“

Това е поредният начин да бъде прикрит отказът на Свитолина, довел до безпрецедентната липса на традиционната групова снимка, която предшества както Финалите на WTA, така и Финалите на ATP. Тя е символ на единството между състезателките и възможност да ги видим в различен, по-непринуден облик в сравнение с този на корта. Украинката обаче отказа да изпълни този ангажимент, предпочитайки да остане вярна на позицията, която е избрала и от която не желае да отстъпва.

За Финалите на WTA тя ще бъде придружавана от своя сънародник и бивш №31 в световната ранглиста Сергей Стаховски. Треньорът на Елина, Андрю Бетълс, е в отпуск заради раждането на детето си. Стаховски, който служи и като войник за страната си, беше освободен от военна служба през септември и прие да помогне на Елина в последното ѝ участие за сезона, включително като неин спаринг партньор.

Коментар на Пелегрино Дел'Ано за "Гадзета дело спорт"

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Снимки: Imago

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