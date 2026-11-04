Вижте къде се нареди Милан след супер сделката

Милан се връща при Адидас от сезон 2028/29 и ще получава по 50 милиона евро на сезон (500 милиона за десет години), съобщи Газета дело Спорт. Германската марка заменя Пума, с която "росонерите" работят от 2018 година, а новият договор удвоява настоящите приходи на клуба от екипировка.

Сделката обаче има и второ, по-интересно измерение. Тя пренарежда класацията в Серия А и вкарва Милан в европейската десетка на клубовете, които печелят най-много от техническия си спонсор.

В Италия Милан става номер едно и измества Ювентус от върха. "Старата госпожа" подписа миналата година десетгодишно споразумение с Адидас на обща стойност 408 милиона евро, което в годишно изражение е 46,1 милиона, но ще падне до около 40,8 милиона гарантиран минимум от кампанията 2027/28. Интер получава по 28 милиона от Найки по осемгодишния договор, сключен през 2023 година.

Рекордна сделка: Милан подписа исторически договор за 500 милиона евро

Подредбата в Серия А след влизането в сила на новия договор изглежда така:

Милан (Адидас) – 50 милиона евро

Ювентус (Адидас) – 46,1 милиона евро

Интер (Найки) – 28 милиона евро

Рома (Адидас) – около 5 милиона евро

Лацио (Мизуно) – около 3,9 милиона евро

Пропастта между първите три и останалите е показателна за състоянието на италианския футбол на търговско ниво. Рома получава от Адидас сума, която е десет пъти по-малка от тази на Милан, а Лацио взима от Мизуно по-малко от 4 милиона.

В европейски мащаб новият договор вкарва Милан в топ 10, но на последното място в него. И изхвърля оттам Ювентус, който до момента беше единственият италиански представител в елитната десетка.

Реал Мадрид (Адидас) – 120 милиона евро

Манчестър Сити (Пума) – 115 милиона евро

Барселона (Найки) – 108 милиона евро

Манчестър Юнайтед (Адидас) – 105 милиона евро

Пари Сен Жермен (Найки) – 100 милиона евро

Арсенал (Адидас) – 85 милиона евро

Ливърпул (Адидас) – 70 милиона евро

Челси (Найки) – 70 милиона евро

Байерн Мюнхен (Адидас) – 60 милиона евро

Милан (Адидас) – 50 милиона евро

Реал Мадрид остава недостижим на върха. "Белите" подновиха договора си с Адидас до 2034 година и прибират по 120 милиона евро на сезон, повече от двойно спрямо това, което ще получава Милан.

Класацията показва и друго – пазарът на екипировка в елита се дели практически между две марки. Шест от десетте клуба в десетката ще носят Адидас, три са при Найки, а единственото изключение е Манчестър Сити с Пума.

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