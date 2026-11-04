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Крило на Милан претърпя операция, ще отсъства около три месеца

  • 4 ное 2026 | 16:49
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Крило на Милан претърпя операция, ще отсъства около три месеца

Крилото на Милан Самюел Чуквуезе е претърпял операция след разкъсване на подколянното сухожилие, съобщиха от италианския клуб в сряда.  Лекарската интервенция е преминала успешно, а Чуквуезе ще се завърне в Италия по-късно днес, за да започне рехабилитация. Джанлука ди Марцио пише, че нигерийският национал ще отсъства от терена приблизително три месеца. 27-годишният футболист е получил контузията на 18 октомври в мача от Серия А срещу Аталанта, спечелен от "росонерите" с 3:2. Нападателят има осем участия за Милан във всички турнири през настоящия сезон, като е подал две асистенции. Самуел Чуквуезе премина от Виляреал в гранда от Милано през 2023 година. През миналата кампания игра като преотстъпен във Фулъм.

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