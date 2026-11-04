Аморим: Концентрирането върху победи само в дербитата е психология на малък клуб

Рубен Аморим призова Милан да не се увлича по еуфорията след победата над Интер в дербито и предупреди, че предстоящият двубой с Ференцварош в Лига Европа ще бъде по-показателен за развитието на отбора. Португалският специалист призна, че ще направи промени в състава заради натоварената програма, но подчерта, че победата е задължителна.

„Мачът с Интер вече е минало. Сега трябва да мислим за Ференцварош. Унгарците са отбор с ясна идентичност, играят 4-2-3-1 и са свикнали да печелят. Ще дойдат на „Сан Сиро“ без да имат какво да губят, затова ние трябва да бъдем скромни, концентрирани и да внимаваме за детайлите, както направихме в дербито“, заяви Аморим.

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Треньорът потвърди, че ще има ротации, тъй като не иска да рискува здравето на футболистите си. „Трябва да бъдем внимателни с някои играчи. Програмата е много натоварена и не можем да си позволим да губим футболисти за дълги периоди. Със сигурност ще има промени, но всички са готови. Ференцварош има девет точки и е спечелил всичките си мачове досега. Ние обаче сме длъжни да победим“, обясни португалецът.

Аморим коментира и непостоянството на Милан, като призна, че не е доволен от представянето на отбора нито в Серия А, нито в Лига Европа. Той изтъкна, че тимът все още има какво да подобрява в атакуващ план и в способността си да притиска съперниците. Специалистът направи и любопитен коментар за емоциите след успеха над Интер: „Това беше специална победа, но е само един мач. Истинската емоция ще дойде, когато спечелим Скудетото. Не разбирам отбори, които се концентрират само върху големите дербита. Това е манталитет на малък клуб, а не на голям отбор“.

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Снимки: Gettyimages