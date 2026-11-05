Милан приема неудобния Ференцварош в търсене на задължителна победа

Милан посреща Ференцварош на стадион "Джузепе Меаца" в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Италианският гранд се намира под сериозно напрежение в турнира, след като заема 24-то място във класирането с актив от едва 3 точки след три изиграни срещи (1 победа и 2 загуби, голова разлика 4:5). В последния си европейски мач "росонери" претърпяха тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Борнемут.

В същото време унгарският шампион Ференцварош прави впечатляващ старт на европейската си кампания. Отборът от Будапеща заема пета позиция в таблицата с пълен актив от 9 точки след три поредни победи и голова разлика 9:3. В миналия кръг отборът надделя убедително над Торенсе с 4:1 у дома.

Милан влиза в сблъсъка с повишено самочувствие на домашната сцена, след като през уикенда спечели дербито срещу Интер с 3:1 в Серия А благодарение на голове на Кристиан Пулишич, Адриен Рабио и Диего Морейра. Наставникът на тима Рубен Аморим обаче предупреди за класата и стабилността на съперника.

"Преди всичко те са отбор, който е свикнал да печели, независимо от обстоятелствата, и това им дава самочувствие. Представят се много добре в първенството. Играят във формация 4-2-3-1, имат силна идентичност, знаят как да играят и са много спокойни в своя стил. Идват на Сан Сиро без каквото и да било за губене, така че отговорността е наша. Вече казах на играчите, че трябва да покажем същия подход като в дербито. Способни сме да спечелим или да загубим всеки мач, всичко зависи от нас", заяви Рубен Аморим на пресконференцията преди мача.

Домакините са изправени пред сериозна кадрова криза. На вратата се очаква да застане младият Лоренцо Ториани, тъй като титулярният страж Майк Менян изтърпява наказание заради червения картон срещу Борнемут. Извън сметките поради контузии са още Фикайо Томори, Матео Габия, Самуел Чуквуезе, Алексис Салемаекерс и Рубен Лофтъс-Чийк.

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Гостите, водени от Балаж Борбели, пристигат в Италия в серия от 20 мача без поражение във всички турнири. Основните отсъстващи в техните редици са контузените Матуш Беро и Бенце Отвош, докато Барнабаш Наги, Ендре Ботка, Герго Шечи и Айзък Папоу са наказани. В предни позиции опасностите за унгарците отново ще идват от Кристофер Закариасен и Юсуф Бамиделе.

Това е първи официален мач между Милан и Ференцварош в европейските турнири. Главен съдия на двубоя на стадион "Джузепе Меаца", който започва в 19:45 часа, ще бъде швейцарецът Урс Шнайдер.

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