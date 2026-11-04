Рекордна сделка: Милан подписа исторически договор за 500 милиона евро

Италианският гранд Милан постигна рекордно споразумение за техническо партньорство с германския концерн „Адидас“, съобщава „Гадзета дело Спорт“. Контрактът е за период от десет години и влиза в сила от 2028 година, като ще носи на „росонерите“ по внушителните 50 милиона евро на сезон.

Смяната на доставчика на спортна екипировка ще стане факт от кампанията 2028/29, когато „Адидас“ ще заеме мястото на „Пума“. Договорът, който ще обвърже двете страни до 2038 година, гарантира общ приход от половин милиард евро за гранда от Милано.

Новите параметри бележат сериозен финансов скок за клуба. За сравнение, първото споразумение с „Пума“, подписано преди десетилетие, носеше по 14 милиона евро годишно, преди възнаграждението да бъде увеличено на 30 милиона евро на сезон през 2022 година.

Според информацията на „Гадзета“, договорът на Милан ще бъде най-доходоносният за екипировка в цялата история на Серия А. Миналата година Ювентус подписа десетгодишен контракт с „Адидас“ на обща стойност 408 милиона евро, докато осемгодишното споразумение на Интер с „Найк“, сключено през 2023 година, е оценено на 30 милиона евро на сезон.

Така след по-малко от две години Милан и „Адидас“ отново ще обединят сили. Германската марка правеше екипите на „червено-черните“ в началото на 90-те години на миналия век, както и в златната ера под ръководството на Карло Анчелоти в началото на 2000-те година.

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