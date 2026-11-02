Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

Кристиано Роналдо не взе участие в двубоя на Ал-Насър от Азиатската Шампионската лига срещу Пахтакор в Узбекистан. Звездата на саудитския клуб получи почивка заради сериозното натрупване на срещи и дългото пътуване, като решението идва и на фона на усложнената обстановка със сигурността в Саудитска Арабия. В негово отсъствие Ал-Насър записа убедителен успех с 6:2. Португалската звезда Жоао Феликс се превърна в герой за гостите, отличавайки се с два гола и две асистенции. Абдулах Ал-Хамдан, Абдулелах Ал-Амри, Абдулрахман Гариб и Анджело Габриел реализираха останалите попадения. Домакините от Пахтакор вкараха два гола чрез Фламарион и Достонбек Хамдамов, но това не беше достатъчно.

41-годишният португалски нападател блесна с хеттрик в четвъртък при зрелищната победа с 5:3 над Ал-Холуд. С тези попадения петкратният носител на „Златната топка“ увеличи актива си на впечатляващите 985 гола в своята 24-годишна професионална кариера.

Въпреки отличната форма на ветерана, старши треньорът на тима Анге Постекоглу предпочете да не го включва в групата за гостуването на Пахтакор в Узбекистан. 61-годишният специалист обясни ротацията с натоварения график и умората от постоянните пътувания. По същите причини извън състава за важния международен сблъсък останаха още Кингсли Коман и Мохамед Симакан.

Решението съвпада и с повишените опасения за сигурността в региона. В предишния мач на тима от континенталния турнир срещу Нефтчи, игран на саудитска земя, началото бе отложено с двадесет минути заради предупреждение за заплаха след нападения на бунтовниците хути срещу летища в страната. Ал-Насър все пак изигра срещата на стадион „Ал-Ауал Парк“ и се наложи с 3:1, като Роналдо също се разписа.

Следващият мач на клуба от надпреварата обаче бе изцяло отложен, след като тимът на Ал-Васъл от Обединените арабски емирства отказа да пътува до Саудитска Арабия поради съображения за безопасност. Напрежението в Близкия изток остава високо след съвместните удари на САЩ и Израел по цели в Иран преди девет месеца.

От началото на текущата кампания бившата звезда на Манчестър Юнайтед има девет попадения в 12 участия за Ал-Насър във всички турнири. Общият му баланс за саудитския клуб от присъединяването му през 2023 година възлиза на 132 гола и 24 асистенции в 154 изиграни мача.

Очаква се през следващата седмица опитният нападател да се присъедини към националния отбор на Португалия за предстоящите международни срещи, въпреки че наскоро влезе в публичен спор със селекционера Жорже Жезуш, довел до санкция от страна на местната футболна федерация.

6 for the ELITE!! 🙌💛 https://t.co/D5cKRcp3Pv — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 2, 2026

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