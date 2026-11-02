Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър

Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

  • 2 ное 2026 | 18:07
  • 1415
  • 0
Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

Кристиано Роналдо не взе участие в двубоя на Ал-Насър от Азиатската Шампионската лига срещу Пахтакор в Узбекистан. Звездата на саудитския клуб получи почивка заради сериозното натрупване на срещи и дългото пътуване, като решението идва и на фона на усложнената обстановка със сигурността в Саудитска Арабия. В негово отсъствие Ал-Насър записа убедителен успех с 6:2. Португалската звезда Жоао Феликс се превърна в герой за гостите, отличавайки се с два гола и две асистенции. Абдулах Ал-Хамдан, Абдулелах Ал-Амри, Абдулрахман Гариб и Анджело Габриел реализираха останалите попадения. Домакините от Пахтакор вкараха два гола чрез Фламарион и Достонбек Хамдамов, но това не беше достатъчно.

41-годишният португалски нападател блесна с хеттрик в четвъртък при зрелищната победа с 5:3 над Ал-Холуд. С тези попадения петкратният носител на „Златната топка“ увеличи актива си на впечатляващите 985 гола в своята 24-годишна професионална кариера.

Въпреки отличната форма на ветерана, старши треньорът на тима Анге Постекоглу предпочете да не го включва в групата за гостуването на Пахтакор в Узбекистан. 61-годишният специалист обясни ротацията с натоварения график и умората от постоянните пътувания. По същите причини извън състава за важния международен сблъсък останаха още Кингсли Коман и Мохамед Симакан.

Решението съвпада и с повишените опасения за сигурността в региона. В предишния мач на тима от континенталния турнир срещу Нефтчи, игран на саудитска земя, началото бе отложено с двадесет минути заради предупреждение за заплаха след нападения на бунтовниците хути срещу летища в страната. Ал-Насър все пак изигра срещата на стадион „Ал-Ауал Парк“ и се наложи с 3:1, като Роналдо също се разписа.

Следващият мач на клуба от надпреварата обаче бе изцяло отложен, след като тимът на Ал-Васъл от Обединените арабски емирства отказа да пътува до Саудитска Арабия поради съображения за безопасност. Напрежението в Близкия изток остава високо след съвместните удари на САЩ и Израел по цели в Иран преди девет месеца.

От началото на текущата кампания бившата звезда на Манчестър Юнайтед има девет попадения в 12 участия за Ал-Насър във всички турнири. Общият му баланс за саудитския клуб от присъединяването му през 2023 година възлиза на 132 гола и 24 асистенции в 154 изиграни мача.

Очаква се през следващата седмица опитният нападател да се присъедини към националния отбор на Португалия за предстоящите международни срещи, въпреки че наскоро влезе в публичен спор със селекционера Жорже Жезуш, довел до санкция от страна на местната футболна федерация.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

  • 2 ное 2026 | 18:32
  • 1053
  • 1
Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

  • 2 ное 2026 | 18:18
  • 494
  • 0
Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

  • 2 ное 2026 | 18:12
  • 2086
  • 0
Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

  • 2 ное 2026 | 18:12
  • 675
  • 1
Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

  • 2 ное 2026 | 17:16
  • 1115
  • 0
Милан разполага с играчи от най-висока класа, смята Стефано Пиоли

Милан разполага с играчи от най-висока класа, смята Стефано Пиоли

  • 2 ное 2026 | 17:14
  • 497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 2 ное 2026 | 18:31
  • 7026
  • 21
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 9817
  • 84
Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

  • 2 ное 2026 | 19:28
  • 2622
  • 0
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 15619
  • 118
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 20521
  • 20
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 21425
  • 87