Кристиано Роналдо излиза срещу България

Синът на Кристиано Роналдо бе повикан в националния отбор на Португалия до 17 години и може да се изправи срещу България. Двата отбора са в една група в квалификациите за Евро 2027. Срещите от групата са между 11 и 17 ноември и ще се играят в Португалия. Двубоят между домакините и нашия национален отбор е на 14 ноември.

🚨🚨 | 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Cristiano Ronaldo Jr. receives his FIRST call-up to Portugal's U17 national team! 🇵🇹 The dream of seeing father and son represent Portugal together is getting closer. 👀 https://t.co/QGIhkC80Rk — Futbol SA (@futbalsa) November 3, 2026

Кристиано Роналдо Жуниор за първи път получава повиквателна за тима до 17 години. Той има 13 мача и 5 гола за отборите до 15 и до 16 години. Синът на рекордьора по голове за Португалия е тренирал в академиите на Ювентус и Манчестър Юнайтед, където баща му играеше, а след това бе част от академията на Ал-Насър.

🚨🚨 OFFICIEL ! CRISTIANO RONALDO JR EST CONVOQUÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC LES U17 DU PORTUGAL !!! 🇵🇹👦 À seulement 16 ANS, le fils de CR7 franchit une nouvelle étape avec sa sélection. Déjà 13 SÉLECTIONS et 5 BUTS avec les U15 et U16. Il disputera potentiellement cette fois les qualifications pour l’EURO U17 face à Andorre, la Bulgarie et la Serbie. 💎 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 3, 2026

Надеждите на Португалската футболна федерация са тази повиквателна да помогне за подобряване на отношенията с Кристиано Роналдо след скандала, който се разрази по време на предишната пауза за националните отбори. Носителят на пет “Златни топки” попадна в предварителния списък на Жорже Жезус, но още не е сигурно дали той ще се присъедини към съотборниците си от националния отбор.

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Снимки: Imago