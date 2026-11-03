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Кристиано Роналдо излиза срещу България

  • 3 ное 2026 | 10:54
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Кристиано Роналдо излиза срещу България

Синът на Кристиано Роналдо бе повикан в националния отбор на Португалия до 17 години и може да се изправи срещу България. Двата отбора са в една група в квалификациите за Евро 2027. Срещите от групата са между 11 и 17 ноември и ще се играят в Португалия. Двубоят между домакините и нашия национален отбор е на 14 ноември.

Кристиано Роналдо Жуниор за първи път получава повиквателна за тима до 17 години. Той има 13 мача и 5 гола за отборите до 15 и до 16 години. Синът на рекордьора по голове за Португалия е тренирал в академиите на Ювентус и Манчестър Юнайтед, където баща му играеше, а след това бе част от академията на Ал-Насър.

Надеждите на Португалската футболна федерация са тази повиквателна да помогне за подобряване на отношенията с Кристиано Роналдо след скандала, който се разрази по време на предишната пауза за националните отбори. Носителят на пет “Златни топки” попадна в предварителния списък на Жорже Жезус, но още не е сигурно дали той ще се присъедини към съотборниците си от националния отбор.

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Снимки: Imago

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