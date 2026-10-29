Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър

Роналдо: “Златната топка на всички времена” принадлежи и на феновете

  • 29 окт 2026 | 17:07
  • 2341
  • 23
Роналдо: “Златната топка на всички времена” принадлежи и на феновете

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо благодари на футболните фенове за спечелването на “Златната топка за всички времена” с публикация в социалните мрежи.

Както е известно, вчера стана ясно, че именно нападателят на Ал-Насър ще прибере специалната награда измежду всички играчи, които са получавали “Златната топка” повече от веднъж. Роналдо беше отличен по случай спечелването си на наградата през 2008 година, като това стана след онлайн допитване сред футболните привърженици по целия свят.

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано качи своя снимка именно от церемонията на “Франс Футбол” през 2008 година и добави лаконичното: “Футболът принадлежи на феновете! Благодаря на всички фенове по света, “Златната топка за всички времена” е и ваша.” Само в Инстаграм публикацията събра над 6 млн. харесвания за около час.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гари Невил призовава семейство Глейзър да продаде Манчестър Юнайтед

Гари Невил призовава семейство Глейзър да продаде Манчестър Юнайтед

  • 29 окт 2026 | 18:20
  • 294
  • 0
Не купоните са причината за спада на нивото на Роналдиньо в Барселона, твърди Чави

Не купоните са причината за спада на нивото на Роналдиньо в Барселона, твърди Чави

  • 29 окт 2026 | 18:07
  • 609
  • 0
Ключов халф на Наполи аут за целия ноември

Ключов халф на Наполи аут за целия ноември

  • 29 окт 2026 | 17:35
  • 733
  • 0
Шеф на Байерн с подробности за трансфера на Майкъл Олисе

Шеф на Байерн с подробности за трансфера на Майкъл Олисе

  • 29 окт 2026 | 17:33
  • 1103
  • 0
Карик: Нямам нужда от ничии уверения, с Бруно заедно ще водим отбора

Карик: Нямам нужда от ничии уверения, с Бруно заедно ще водим отбора

  • 29 окт 2026 | 16:48
  • 2392
  • 4
Седем години затвор за заплахи към Анхел Ди Мария в Аржентина

Седем години затвор за заплахи към Анхел Ди Мария в Аржентина

  • 29 окт 2026 | 16:40
  • 785
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 44007
  • 156
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 16796
  • 40
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 11299
  • 8
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 28621
  • 69
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 14111
  • 10
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 10549
  • 2