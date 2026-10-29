Роналдо: “Златната топка на всички времена” принадлежи и на феновете

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо благодари на футболните фенове за спечелването на “Златната топка за всички времена” с публикация в социалните мрежи.

Както е известно, вчера стана ясно, че именно нападателят на Ал-Насър ще прибере специалната награда измежду всички играчи, които са получавали “Златната топка” повече от веднъж. Роналдо беше отличен по случай спечелването си на наградата през 2008 година, като това стана след онлайн допитване сред футболните привърженици по целия свят.

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано качи своя снимка именно от церемонията на “Франс Футбол” през 2008 година и добави лаконичното: “Футболът принадлежи на феновете! Благодаря на всички фенове по света, “Златната топка за всички времена” е и ваша.” Само в Инстаграм публикацията събра над 6 млн. харесвания за около час.

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Снимки: Gettyimages