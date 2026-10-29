Обратното броене продължава! Ронадло изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

Кристиано Роналдо продължи да се приближава до кота 1 000 в голмайсторската си сметка, след като вкара хеттрик при победата на клубния си отбор Ал-Насър с 5:3 над тима на Ал-Холуд в срещата от 12-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Така Супер Седем вече има 985 попадения на сметката си и му остава да се разпише само още 15 пъти, за да осъществи голямата си цел.

Двубоят бе много силен и за още един от титулярите – Жоао Феликс, който направи цели четири асистенции в рамките на двубоя, като подаде за два от головете на Роналдо.

Full-time 🙌💛 Ângelo Gabriel ⚽️ Sadio Mané ⚽️ Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/Kg0m8FcVtp — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 29, 2026

Победата пък бе много важна за Ал-Насър в преследването на втора последователна шампионска титла. Селекцията на Анге Постекоглу има равен брой точки с Ал-Кадисия, който тази вечер също игра и разгроми Ал-Рияд с 6:0. Така Роналдо и компания останаха на второто място заради по-слабата си голова разлика, но и са с мач по-малко. Междувременно Ал-Хилал, воден от Симоне Индзаги, до тази вечер бе лидер във временното класиране, като тепърва има да изиграе своя мач от 12-ия кръг, а и подобно на Ал-Насър има среща в запас, която тепърва трябва да изиграе.

Ал-Холуд от своя страна е в средата на таблицата и все още се колебае накъде да поеме, като се намира на по шест точки от зоната на изпадащите и позициите, даващи право на участие в международните турнири на Азия.

Кристиано Роналдо вкара гол след само десет минути игра. Преразглеждане чрез ВАР обаче установи, че е имало засада и играта продължи при нулево равенство.

Така се стигна до 16-ата минута, когато Жулиен Домингеш шокира селекцията на Анге Постекоглу и откри резултата в полза на гостите.

Преднината на тима на Ал-Холуд се задържа твърде кратко и в 24-ата минута Жоао Феликс реализира първата си асистенция за вечерта и направи решителния пас към Анжело Габриел. Голмайсторът пък се реваншира за жълтия картон, който си изкара четири минути по-рано.

В 38-ата минута Феликс отново блесна с асистенция и този път подаде за попадението на Садио Мане.

Избухването на бившия голаджия на Ливърпул и Байерн (Мюнхен) донесе твърде кратка радост за шампионите, тъй като последните се пропукаха в продължението на първата част. Две минути след като изтече редовното време, Лоик Есомба направи 2:2, а тук с асистенция блесна авторът на първия гол Домингеш.

Half time! https://t.co/j0RluTUcTZ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 29, 2026

След почивката момчетата на Анге Постекоглу намериха аргументи да стигнат до още един гол и да си върнат преимуществото. Това се случи в 66-ата минута, когато Жоао Феликс оформи своя хеттрик от асистенции и помогна на Кристиано Роналдо да вкара редовно попадение.

В 72-рата минута последните събития се повториха и Роналдо доближи Ал-Насър до успеха, а Жоао Феликс направи четвърта асистенция в рамките на срещата.

В 81-вата минута Супер Седем оформи хеттрика си, като този път традицията бе нарушена и асистенцията бе дадена от единия от другите двама голмайстори за Ал-Насър в лицето на Садио Мане.

The GOAT 🐐 The B.O.A.T 🏅 https://t.co/1WULSPpo7k — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 29, 2026

Добавеното време и през втората част се оказа период, в който домакините бяха уязвими и те се пропукаха в отбрана, правейки нарушение, довело до дузпа в полза на тима на Ал-Холуд. С 11-метровия наказателен удар се нагърби Домингеш, който вкара първия гол и направи асистенцията за втория на своя тим. Той не сбърка от бялата точка и сложи край на зрелищния сблъсък, предложил много емоции и продължил обратното броене до онова, което съвременният футбол очаква от вече немалко време.

Кристиано Роналдо от своя страна ще може да се доближи до голямата си цел още повече в началото на идната седмица, когато Ал-Насър ще има ангажимент в Азиатската Шампионска лига. Там Супер Седем и компания в мач от четвъртия кръг на основната фаза ще гостуват на Пахтакор от Узбекистан. Този двубой предстои на 2 ноември (понеделник) от 15:45 часа българско време.

СНИМКА: ادي النصر السعودي - AlNassr Saudi Club// Facebook

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