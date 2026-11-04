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Трей Ниони подписва нов договор с Ливърпул

  • 4 ное 2026 | 13:29
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Трей Ниони подписва нов договор с Ливърпул

Един от големите таланти на Ливърпул - Трей Ниони, е в напреднали преговори с клуба за нов договор, съобщава "Ди Атлетик". 19-годишният халф бележи огромен прогрес от началото на сезона, а Андони Ираола все повече залага на него. Той дори започна като титуляр в дербито с Арсенал преди няколко дни, като това бе негов първи старт в Премиър лийг.

През лятото Нотингам Форест предложи 30 милиона панда за младежкия национал на Англия, но Ливърпул незабавно отхвърли тази оферта, защото в клуба вече планираха младежът да играе по-значима роля. Според някои източници това е била и една от причините да не бъде привличан нов полузащитник през летния трансферен прозорец.

От началото на сезона Ниони записа вече 11 мача във всички турнири.

През юни 2025 г. той подписа дългосрочен договор с клуба, след като навърши 18 години. Известно е, че му остават още повече от три години и половина по настоящия договор, но има желание той да бъде удължен, тъй като играчът продължава да блести като един от най-обещаващите млади таланти в клуба, наред с Рио Нгумоа. Разбира се, Ниони ще бъде възнаграден и с по-високо възнаграждение, но за момента не се разкриват финансовите параметри по новия договор.

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Снимки: Imago

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