11-те на Черно море и Ботев (Враца)

Черно море и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" е от 18:30 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Срещата трябваше да започне в 17:00ч., но заради проливен дъжд и наводнен терен беше взето решението той да закъснее с 90 минути.

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) започва с 90 минути закъснение

Двата отбора са съседи в класирането - "моряците" заемат 11-ата позиция със своите 9 точки, докато тимът на Тодор Симов има една повече и е 10-и.

Домакините влизат в срещата с добро настроение, след като в предишния кръг надделяха над Септември (2:0) и записаха втория си шампионатен успех през сезона. Врачани пък направиха 1:1 с Локомотив (София) в "Надежда", а днес ще търсят завръщане на победния път, след трите равенства и загубата в последните си четири мача.

Илиан Илиев няма да може да разчита на наказания Идрис Бунас, както и на контузения нападател Алекс Колев. Аут остават още Дамян Христов, Александър Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Жоао Бандаро.

В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми, с изключение на Преслав Боруков, който е със скъсани връзки в областта между рамото и ключицата.

Черно море - Ботев (Враца)

Начало: 17:00 часа

Съдия: Любослав Любомиров

Стадион: "Тича", Варна

Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 5. Лучано Гастон Скуадроне, 3. Живко Атанасов, 50. Ертан Томбак, 37. Венцислав Керчев, 29. Берк Бейхан, 24. Давид Телеш, 7. Дуарте Барандас, 10. Селсо Сидней, 71. Васил Панайотов, 19. Георги Лазаров.

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Марин Орлинов, 3. Сайнейн Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 9. Даниел Генов, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков.

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