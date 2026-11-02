Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

Срещата между Черно море и Ботев Враца е под сериозна въпросителна. Двубоят трябва да започне в 17:00ч., но проливният дъжд във Варна е наводнил терена.
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?
Двата отбора трябва да се явят на стадион „Тича“, където съдията Любослав Любомиров и делегатът на срещата Георги Георгиев ще направят оглед на терена.
Ако теренът бъде преценен като негоден за игра, мачът ще бъде отложен за утре от 17:00 часа по правилник. При невъзможност срещата да се състои и тогава ще бъде насрочена нова дата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google