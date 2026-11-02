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Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

  • 2 ное 2026 | 14:47
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Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

Срещата между Черно море и Ботев Враца е под сериозна въпросителна. Двубоят трябва да започне в 17:00ч., но проливният дъжд във Варна е наводнил терена. 

Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Двата отбора трябва да се явят на стадион „Тича“, където съдията Любослав Любомиров и делегатът на срещата Георги Георгиев ще направят оглед на терена.

Ако теренът бъде преценен като негоден за игра, мачът ще бъде отложен за утре от 17:00 часа по правилник. При невъзможност срещата да се състои и тогава ще бъде насрочена нова дата.

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