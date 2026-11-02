Влатко Дробаров пред Sportal.bg: Черно море остава завинаги в сърцето ми

Бившият защитник на Черно море Влатко Дробаров празнува днес своя 34-ти рожден ден. Той е чужденецът с най-много участия за "моряците". За варненския клуб е записал 133 срещи с 9 отбелязани гола. От началото на сезона е играч на малтийския Слиема Уондърърс. Въпреки натоварения си график, северномакедонският бранител отговори ексклузивно на няколко въпроса за Sportal.bg.

Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Здравей, Влатко, за мнозина направи интересен трансфер в страна с по-непознато за нас футболно първенство. Как осъществи преминаването си в Слиема Уондърърс?

- След като станах свободен агент, обадиха ми се, обясниха ми целите и проекта. Не се замислих, бях напълно съгласен, тъй като Слиема Уондърърс е клубът с най-много спечелени отличия в Малта и най-популярен футболен отбор.

Какви са впечатленията ти от тази малка островна държава?

- Много красива страна, малка, добре подредена. Средиземноморски климат, красиви пейзажи, храна, море, спокоен живот. Всичко, от което имам нужда аз и моето семейство. Обичам такива малки страни. Те носят комфорт и спокойствие. Щастливи сме тук!

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И през този сезон предполагам, че амбициите ви са свързани с желанието да сте първи в шампионата...

- Да, така е, през този сезон целта е една - шампионска титла и европейски турнири. Имаме силен и много опитен отбор. Това е поставената пред нас цел.

Какво може да кажеш за първенството в Малта, за вашия отбор, за малтийския клубен футбол?

- Честно казано, нямах предварителна информация за това какви футболисти играят в местното първенство, какво е нивото, но бях приятно изненадан от това, че в отборите има много интересни играчи, учавствали и в Шампионската лига. Ето, например, в нашия отбор такива играчи са Антони Лимбомбе и Николаос Карелис. В другите отбори също има добри футболисти, а силите в първенството са доста изравнени.

Успя да откриеш наскоро головата си сметка за Слиема...

- Да, така е, отбелязах гол за победата ни на чужд терен с 2:1 над ФК Марсашлок. Играем красив футбол и се надявам това да донесе резултат. Трябва да подчертая добрите терени, отлични условия за тренировки и възстановяване, което е важно за един футболен клуб.

Остава ли ти време да следиш изявите на бившия си отбор Черно море?

- Да, естествено, следя Черно море. Това е отборът на сърцето ми. Там прекарах пет прекрасни години, през които спечелихме отличия - второ и трето място в първенството. Незабравими за мен моменти с отбора и с публиката на "Тича". Не тръгнаха добре, но сезонът е дълъг и ще успеят да се надигнат. Сигурен съм, имат качество да го направят. Просто минават през такъв период, че трябва малко да си повярват и нещата със сигурност ще се подредят както трябва.



Пламен Трендафилов

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