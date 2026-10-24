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Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

  • 24 окт 2026 | 16:50
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Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

Локомотив (София) и Ботев (Враца) играят при 0:0 един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

И двата отбора се намират в долната част на класирането. Домакините заемат 12-ата позиция с актив от 8 точки, докато тимът на Тодор Симов има една повече и към момента е девети в подреждането.

Първата по-сериозна опасност бе в полза на гостите, но удар на Мартин Петков от удобна позиция мина над вратата.

ЛОКО (СОФИЯ) 0:0 БОТЕВ (ВРАЦА)

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 3. Костов, 91. Бидунга, 16. Медфаи, 6. Ейро, 31. Станоев, 5. Дост, 7. Делев, 71. Пенев, 29. Аралица

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 36. Стоев, 21. Димитров, 25. Бучков, 4. Горанов, 7. Цонев, 12. Юруков, 10. Гайегос, 97. Найденов, 79. Петков

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