Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Черно море и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" е от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двата отбора са съседи в класирането - "моряците" заемат 11-ата позиция със своите 9 точки, докато тимът на Тодор Симов има една повече и е 10-и.

Домакините влизат в срещата с добро настроение, след като в предишния кръг надделяха над Септември (2:0) и записаха втория си шампионатен успех през сезона. Врачани пък направиха 1:1 с Локомотив (София) в "Надежда", а днес ще търсят завръщане на победния път, след трите равенства и загубата в последните си четири мача.

Илиан Илиев няма да може да разчита на наказания Идрис Бунас, както и на контузения нападател Алекс Колев.

"Моряците" без основен играч, но с офанзива за нова победа

В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми, с изключение на Преслав Боруков, който е със скъсани връзки в областта между рамото и ключицата.

Черно море - Ботев (Враца)

Начало: 17:00 часа

Съдия: Любослав Любомиров

Стадион: "Тича", Варна

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