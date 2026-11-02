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Емблематична фигура на варненския футбол и ЦСКА навърши 70 години

  • 2 ное 2026 | 13:19
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Емблематична фигура на варненския футбол и ЦСКА навърши 70 години

Една от емблематичните фигури на варненския футбол – Янчо Богомилов, днес празнува своя 70-годишен юбилей! Централният защитник, който благодарение на добрата си техника се изявява успешно и като дефанзивен халф, започва състезателната си кариера в Черно море през 70-те години. С екипа на „моряците“ записва 145 мача и отбелязва 5 гола.

Силните му изяви не остават незабелязани и в началото на 80-те години той е привлечен в редиците на столичния гранд ЦСКА. С „армейците“ става шампион на България през 1983 година и два пъти печели Купата на страната. Богомилов участва и в двата паметни сблъсъка от осминафиналите за Купата на европейските шампиони срещу Рома.

През 1985 година преминава в градския съперник Спартак Варна. За три сезона с екипа на „соколите“ в „А“ РФГ записва 61 срещи и 4 попадения. Благодарение на силните си изяви е избран за Футболист №1 на Варна за 1986 година.

Самият Янчо Богомилов определя престоя си в Спартак Варна като един от най-ползотворните периоди в своята богата състезателна кариера, изпълнена с отличия и незабравими моменти.

На снимката: Янчо Богомилов в двубой срещу легендата на Левски Павел Панов.

/Пламен Трендафилов/

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