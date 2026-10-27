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11-те на Черно море и Септември

  • 27 окт 2026 | 15:47
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11-те на Черно море и Септември

Черно море и Септември се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" е днес от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

Двата отбора се намират в дъното на класирането. "Моряците" са последни с актив от 6 точки, а столичани имат две повече и заемат предпоследната позиция. Домакините са записали една шампионатна победа от началото на сезона, докато "виненочервените" са с две.

Варненци влизат в двубоя след минимално поражение с 0:1 от Локомотив (Пловдив) за Купата на елита. Сега момчетата на Илиан Илиев ще направят всичко възможно да се реваншират пред своите фенове с успех.

Гостите, които пристигат в морската ни столица с нов треньор, обаче също са мотивирани да спечелят важната битка. Преди три дни начело на Септември застана бившият футболист на Лудогорец Младен Кашчелан и дебютът му ще бъде именно на "Тича".

"Моряците" ще бъдат без контузения нападател Александър Колев, а под въпрос за срещата остават Георги Лазаров и Александър Тодоров, които са с травми след гостуването на Марек за Купата на България.

При септемврийци няма сериозни кадрови проблеми и новият им наставник ще може да заложи на оптимален състав в търсене на трите точки още в първия си мач.

Черно море - Септември (София)

Начало: 17:00 часа
Съдия: Георги Стоянов
Стадион: "Тича", Варна

Стартови състави:

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Васил Панайотов, Давид Телеш, Георги Лазаров, Дуарте Барандас, Селсо Лейтао, Идрис Бунаас.

Септември София: Владимир Иванов, Галин Иванов, Божидар Пенчев, Мартин Христов, Никола Илиев, Кубрат Йонашчъ, Валантайн Озoрнвафор, Педро Ферейра, Педро Мартинс, Андре Либерал, Херард Францети.

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