Илиан Илиев обяви групата на Черно море за мача с Ботев (Враца)

Черно море приема Ботев (Враца) в среща от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Тича" е днес от 17:00 часа. Старши треньорът на "моряците" Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за мача. Извън нея остана наказаният Идрис Бунас. Аут са още Дамян Христов, Александър Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Жоао Бандаро. Александър Колев пък все още се възстановява от контузия.
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?
Групата на Черно море: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Иван Тасев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падийя.