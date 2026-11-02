Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море

Илиан Илиев обяви групата на Черно море за мача с Ботев (Враца)

  • 2 ное 2026 | 09:14
  • 449
  • 0
Илиан Илиев обяви групата на Черно море за мача с Ботев (Враца)

Черно море приема Ботев (Враца) в среща от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Тича" е днес от 17:00 часа. Старши треньорът на "моряците" Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за мача. Извън нея остана наказаният Идрис Бунас. Аут са още Дамян Христов, Александър Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Жоао Бандаро. Александър Колев пък все още се възстановява от контузия.

Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Групата на Черно море: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Иван Тасев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падийя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Мерт Дурмуш изведе Специя до успех

Мерт Дурмуш изведе Специя до успех

  • 2 ное 2026 | 04:19
  • 5589
  • 2
Освободиха български треньор във Виетнам

Освободиха български треньор във Виетнам

  • 2 ное 2026 | 04:03
  • 3258
  • 1
Йоан Стоянов с асистенция при зрелищен обрат и пет гола за Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов с асистенция при зрелищен обрат и пет гола за Апоел (Беер Шева)

  • 2 ное 2026 | 03:05
  • 1189
  • 0
Ценов и Оренбург спънаха московското ЦСКА

Ценов и Оренбург спънаха московското ЦСКА

  • 2 ное 2026 | 02:52
  • 1345
  • 0
ЦСКА: Всяка история има своите паметни страници

ЦСКА: Всяка история има своите паметни страници

  • 1 ное 2026 | 20:12
  • 2130
  • 8
Левски призова за пълен Национален стадион срещу Ягелония

Левски призова за пълен Национален стадион срещу Ягелония

  • 1 ное 2026 | 19:41
  • 7774
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:24
  • 37603
  • 40
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 234
  • 0
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

  • 2 ное 2026 | 07:26
  • 3383
  • 2
Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

  • 2 ное 2026 | 07:17
  • 1661
  • 0
Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

  • 1 ное 2026 | 23:40
  • 18530
  • 18
Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото", бивш на Берое с асистенция

Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото", бивш на Берое с асистенция

  • 1 ное 2026 | 22:06
  • 11575
  • 5