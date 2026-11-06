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Трима световни шампиони начело във втората тренировка в Бразилия

  • 6 ное 2026 | 22:20
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Световните шампиони във Формула 1 от 2021 година насам заеха първите три места в класирането във втората свободна тренировка за Гран При на Сао Пауло.

Първи завърши новият шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес, следван от Ландо Норис с Макларън и Макс Верстапен с Ред Бул, като тримата се събраха в малко над четвърт секунда.

Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло
Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло

Верстапен успя да развесели феновете в цял свят със саркастичния си коментар по радиото, след като инженерът му каза, че работата на задвижващата система се адаптира по стила му на пилотиране. И Макс попита дали не трябва той директно да говори с мотора.

Антонели завърши сесията с време 1.10,763 минути, Норис остана на 0,253 секунди, а Верстапен - на 6 хилядни от секундата от Норис, който беше най-бърз в първата тренировка днес.

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Джордж Ръсел, който е наказан с 5 места назад за смяна на двигател, завърши 4-и с другата кола на Мерцедес, следван от Оскар Пиастри (Макларън) и Люис Хамилтън (Ферари).

Джордж Ръсел получава нов двигател и наказание в Бразилия
Джордж Ръсел получава нов двигател и наказание в Бразилия

Шарл Леклер с Ферари, който остана 7-и, се оказа последният, който завърши на по-малко от 1 секунда зад Антонели, а в сесията Шарл направи опасно изпреварване на новата Рафаел Камара (Хаас), който се движеше бавно, но беше на състезателната траектория на излизането от последния завой.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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